В Киеве люди перекрыли дорогу из-за длительных отключений света – соцсети

В Киеве жители сразу в нескольких локациях перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия электроэнергии. Из-за протестов движение транспорта на этих участках существенно усложнено.
О ситуации сообщают местные Telegram-каналы.
Проезд был перекрыт, в частности, в районе Оболони и Академгородка. По словам жителей дома №24 на улице Иорданской, у них почти пять суток нет стабильного электроснабжения. Как утверждают люди, свет периодически появляется, однако лишь примерно на 20 минут, после чего снова исчезает.
Похожая ситуация, по сообщениям в соцсетях, сложилась и в районе Академгородка. Там местные жители также заявляют о пятидневном отсутствии электроэнергии и вышли на протест.
В то же время информация о ситуации непосредственно на местах нуждается в официальном подтверждении.
Напомним, что в Киеве с утром 3 ноября из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры несколько раз вводили экстренные отключения света. Ситуация в столице, по словам мэра Виталия Кличко, остается очень сложной.
Накануне в столице Украины в полном объеме восстановили водоснабжение и работу водопроводных и канализационных насосных станций после повреждений в результате атаки рф.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛи смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»