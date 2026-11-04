В Киеве люди перекрыли дорогу из-за длительных отключений света – соцсети

В Киеве жители сразу в нескольких локациях перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия электроэнергии. Из-за протестов движение транспорта на этих участках существенно усложнено.

О ситуации сообщают местные Telegram-каналы.

29 октября 2026, 17:38 Конотоп пережил пять дней без света: как городам подготовиться к блэкаутам зимой Святослав Павлюк объяснил, почему города не могут обеспечить население электроэнергией от генераторов и как подготовиться к длительным перебоям со светом, водой и теплом.

Проезд был перекрыт, в частности, в районе Оболони и Академгородка. По словам жителей дома №24 на улице Иорданской, у них почти пять суток нет стабильного электроснабжения. Как утверждают люди, свет периодически появляется, однако лишь примерно на 20 минут, после чего снова исчезает.

Похожая ситуация, по сообщениям в соцсетях, сложилась и в районе Академгородка. Там местные жители также заявляют о пятидневном отсутствии электроэнергии и вышли на протест.

В то же время информация о ситуации непосредственно на местах нуждается в официальном подтверждении.

Напомним, что в Киеве с утром 3 ноября из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры несколько раз вводили экстренные отключения света. Ситуация в столице, по словам мэра Виталия Кличко, остается очень сложной.

Накануне в столице Украины в полном объеме восстановили водоснабжение и работу водопроводных и канализационных насосных станций после повреждений в результате атаки рф.

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