В Польше по подозрению в шпионаже задержали группу лиц, среди них – гражданка рф

Мир
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В Польше задержали шестерых подозреваемых в шпионаже в пользу рф. Среди них – пять граждан Польши и 37-летняя россиянка.
Иллюстративное фотоGetty Images

Агентство внутренней безопасности Польши задержало шесть человек, которых подозревают в шпионаже в пользу российских спецслужб и участии в организованной преступной группировке. Одна из задержанных является гражданкой россии.

Об этом польский министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк сообщает в соцсети X.

На службе в ГРУ: украинцы в делах о диверсиях и шпионаже в Европе за 2026 годСпецслужбы рф активно привлекают украинцев для шпионажа и диверсий в ЕС. Кто из них уже получил подозрения и приговоры – смотрите на инфографике «Слово и дело».

По его словам, задержания произошли в рамках операции, которая длилась с 21 октября по 2 ноября. Уточняется, что в течение этого периода правоохранители провели обыски по 21 адресу в Варминьско-Мазурском, Поморском и Великопольском воеводствах.

Как отмечается, среди подозреваемых – пятеро поляков в возрасте от 25 до 52 лет и 37-летняя гражданка россии. Суд взял под стражу четырех фигурантов по подозрению в шпионаже. В отношении еще двух подозреваемых применили меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей.

Следствие установило, что группа действовала в интересах российских спецслужб и способствовала усилению военного потенциала россии. В частности, участников схемы подозревают в незаконной переправке в россия значительных объемов материалов военного назначения, в том числе тех, которые используют для изготовления боеприпасов и систем вооружения.

Напомним, недавно в Германии задержали украинца по подозрению в шпионаже для россии на объектах НАТО.

Ранее немецкая журналистка RTL Анжелик Герай несколько месяцев работала под прикрытием в пророссийской информационной среде Германии и разоблачила вербовку одноразовых агентов россии.

Также на инфографике «Слово и дело» – российский след в диверсиях на заводах и складах ЕС.

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Россия Польша Задержание Гражданство РФ Шпионаж
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