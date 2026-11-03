В Киеве из-за проблем со светом временно остановили движение трамваев и троллейбусов

С вечера 3 ноября в Киеве временно прекратят движение трамваев и троллейбусов из-за критической ситуации в энергосистеме страны, вызванной российскими обстрелами. На маршрутах электротранспорта будут работать автобусы, которые будут частично дублировать его сообщение.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

9 октября 2026, 17:46 Планы стойкости и зимняя поддержка: как власть обещает подготовить Украину к самой тяжелой военной зиме Украине прогнозируют самую тяжелую зиму за время полномасштабной войны. «Слово и дело» исследовало, как президент Зеленский, правительство Корецкого и нардепы обещают подготовить страну к ней.

Автобусы вместо троллейбусов будут курсировать по маршрутам №3ТР, 4ТР, 6ТР, 8ТР, 11ТР, 14ТР, 17ТР, 23ТР, 24ТР, 26ТР, 27ТР, 28ТР, 29ТР, 30ТР, 31ТР, 32ТР, 33ТР, 35ТР, 36ТР, 37ТР, 38ТР, 40ТР, 41ТР, 42ТР, 43ТР, 44ТР, 45ТР, 47ТР, 50КР и 50ТР.

Автобусами также заменят трамваи на маршрутах №1Т, 3Т, 12Т, 14Т, 16Т, 19Т, 22Т, 27Т, 28Т и 29Т.

В КГГА отметили, что дублирующие автобусы не смогут полностью компенсировать объем перевозок электротранспорта. Их количество будет определяться в зависимости от наличия автобусов и водителей, пассажиропотока и ситуации в городе. Там также пообещали в ближайшее время опубликовать расписание дублирующих автобусов на сайте «Киевпасстранса».

«Метрополитен сейчас работает в штатном режиме. В то же время, его дальнейшая работа будет зависеть от ситуации в энергосистеме», – говорится в сообщении.

Напомним, накануне мэр Виталий Кличко заявил, что ситуация со светом в столице остается очень сложной и что в городе разворачивают пункты обогрева. Также известно, что в Киеве после атак рф временно прекратили водоснабжение из-за обесточивания основных объектов «Киевводоканала».

Ранее эксперт в комментарии «Слово и дело» рассказал, что готовность Киева к зимним блэкаутам зависит не только от работы городских властей, но и от финансирования, координации между государственными органами и защиты критической инфраструктуры. В то же время без открытых показателей выполнения плана устойчивости сложно объективно оценить, насколько столица подготовилась к зиме.

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