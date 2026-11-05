На Киевщине после атаки загорелся склад, есть пострадавший

В ночь на 5 ноября российские войска атаковали Киевскую область. В Бучанском районе фиксировали попадание по складским помещениям, в результате чего возник пожар. Пострадал охранник.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

По его словам, на месте попадания возникло возгорание, информацию о пострадавших уточняли.

Впоследствии исполняющий обязанности сельского головы Софиевской Борщаговки Алексей Медвидь уточнил, что удару подверглись складские помещения в населенном пункте.

По предварительным данным, пострадал один человек – охранник складов. В настоящее время медики оказывают ему необходимую помощь.

На месте работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий атаки.

Напомним, в ночь на 4 ноября российские оккупационные войска выпустили по Украине 310 ударных беспилотников, из которых 81 – реактивный дрон. Силам противовоздушной обороны удалось сбить или обезвредить радиоэлектронными средствами 272 вражеские цели.

Тем временем до 37 человек возросло число жертв российского авиаудара по Камышевахе, нанесенного 2 ноября. На месте попадания непрерывно продолжается поисково-спасательная операция.

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