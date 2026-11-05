В части Киева и области снова ввели экстренные отключения света

Сегодня утром, 5 ноября, в части правобережных районов Киева по указанию «Укрэнерго» снова введены экстренные ограничения электроэнергии.

Об этом на официальных страницах информирует пресс-служба энергокомпании ДТЭК.

5 ноября 2026, 09:03 ГАВ, СГАВ, ГПО: что означают разные виды отключений электроэнергии В ряде областей Украины начали действовать ГАВ и СГАВ на фоне ударов россии и похолодания. «Слово и дело» объясняет разные виды отключений электроэнергии и когда их вводят.

«Киев: по команде Укрэнерго в части Святошинского, Шевченковского и Подольского районов применены экстренные отключения», – говорится в заявлении ДТЭК.

В компании напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют. В то же время в других районах Киева действуют графики отключений света.

Как отмечается, сегодня графики не действуют также и в Киевской области.

«Киевская область: по команде Укрэнерго также введены экстренные отключения», – добавляет ДТЭК.

В настоящее время энергетики работают без перерывов и когда не раздается тревога, чтобы стабилизировать ситуацию.

Напомним, что в Киеве с утра 3 и 4 ноября из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры несколько раз вводили экстренные отключения света. Ситуация в столице, по словам мэра Виталия Кличко, остается очень сложной.

Как известно, вчера вечером, 4 ноября, в Киеве жители сразу в нескольких локациях перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия электроэнергии. Из-за протестов движение транспорта на этих участках существенно затруднено.

Также «Слово и дело» выяснило с помощью соцопроса выяснило, что даже среди украинских домохозяйств с доходами более 40 тысяч гривен в месяц есть доля тех, кто почти или совсем не готов к длительным отключениям электроэнергии, воды и отопления.

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