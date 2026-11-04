В Киеве и области снова ввели экстренные отключения света

Утром 4 ноября, после временной отмены экстренных отключений света, в Киеве и области по указанию «Укрэнерго» снова введены экстренные ограничения электроэнергии.

Об этом на официальных страницах информирует энергетическая компания ДТЭК.

«Киев. По команде Укрэнерго экстренные отключения продолжаются. Пока отменить экстренные отключения в столице не удается. Графики пока не действуют», – говорится в заявлении ДТЭК.

9 октября 2026, 18:23 Эксперт по энергоэффективности рассказал, как подготовиться к зиме без отопления Исполнительный директор Ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк рассказал о готовности Киева к отопительному сезону, рисках для теплоснабжения и способах подготовить многоэтажки к возможным перебоям с теплом.

Также графики не действуют и в Киевской области.

«По команде Укрэнерго также введены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют», – напомнили в ДТЭК.

В настоящее время энергетики работают без перерывов и когда не звучит тревога, чтобы стабилизировать ситуацию.

Напомним, также вечером 3 ноября в Житомире полностью исчезло электроснабжение в результате российской атаки. В настоящее время специалисты оценивают масштабы повреждений, а власти города готовят развертывание «пунктов несокрушимости».

Также без света пять дней был город Конотоп на Сумщине. Исполнительный директор Ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк заявил, что такие длительные перебои с электроэнергией, водой и теплом могут и дальше случаться в прифронтовых городах, поэтому власти должны готовиться заранее.

В свою очередь «Слово и дело» выяснило, что уровень доходов напрямую влияет на готовность украинских домохозяйств к длительным отключениям электроэнергии, воды и отопления. Даже среди людей с доходами более 40 тысяч гривен в месяц есть заметная доля тех, кто остается почти или совсем не подготовленным к возможным перебоям.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.