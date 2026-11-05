В Киеве снова возникли перебои с водой из-за обесточивания объектов водоканала

В столице 5 ноября из-за аварийных обесточиваний объектов «Киевводоканала» снова наблюдаются временные перебои с водоснабжением во всех районах.
Об этом сообщила пресс-служба «Киевводоканала» на официальных страницах.
«Внимание! В результате аварийных обесточиваний объектов Киевводоканала в настоящее время наблюдаются перебои с водоснабжением во всех районах столицы», – говорится в заявлении «Киевводоканала».
В настоящее время специалисты предприятия совместно с энергетиками работают над разрешением ситуации и принимают все возможные меры для восстановления водоснабжения.
«Услуга уже постепенно восстанавливается. Об изменениях в ситуации будем информировать дополнительно», – добавили в Киевводоканале».
В то же время, премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что правительство передаст Киеву 10 дополнительных генераторов для обеспечения работы водоканала.
Также еще 21 генератор поступит в 12 общин в регионах.
«Люди не должны каждый раз оставаться без водоснабжения из-за российских атак на энергосистему. Критически важно обеспечить водоканалы и системы водоотведения резервными источниками питания», – отметил премьер.
Генераторы профинансируют за счет резервного фонда в рамках программы обеспечения общин мобильной генерацией.
Напомним, 3 ноября в столице уже временно прекращали водоснабжение из-за обесточивания основных объектов «Киевводоканала». Такая ситуация в Киеве сложилась в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру столицы.
В то же время уже сегодня утром, 5 ноября, в части правобережных районов Киева по указанию «Укрэнерго» снова ввели экстренные ограничения электроэнергии.
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