В Киеве снова возникли перебои с водой из-за обесточивания объектов водоканала

В столице 5 ноября из-за аварийных обесточиваний объектов «Киевводоканала» снова наблюдаются временные перебои с водоснабжением во всех районах.

Об этом сообщила пресс-служба «Киевводоканала» на официальных страницах.

«Внимание! В результате аварийных обесточиваний объектов Киевводоканала в настоящее время наблюдаются перебои с водоснабжением во всех районах столицы», – говорится в заявлении «Киевводоканала».

5 ноября 2026, 09:03 ГАВ, СГАВ, ГПО: что означают разные виды отключений электроэнергии В ряде областей Украины начали действовать ГАВ и СГАВ на фоне ударов россии и похолодания. «Слово и дело» объясняет разные виды отключений электроэнергии и когда их вводят.

В настоящее время специалисты предприятия совместно с энергетиками работают над разрешением ситуации и принимают все возможные меры для восстановления водоснабжения.

«Услуга уже постепенно восстанавливается. Об изменениях в ситуации будем информировать дополнительно», – добавили в Киевводоканале».

В то же время, премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что правительство передаст Киеву 10 дополнительных генераторов для обеспечения работы водоканала.

Также еще 21 генератор поступит в 12 общин в регионах.

«Люди не должны каждый раз оставаться без водоснабжения из-за российских атак на энергосистему. Критически важно обеспечить водоканалы и системы водоотведения резервными источниками питания», – отметил премьер.

Генераторы профинансируют за счет резервного фонда в рамках программы обеспечения общин мобильной генерацией.

Напомним, 3 ноября в столице уже временно прекращали водоснабжение из-за обесточивания основных объектов «Киевводоканала». Такая ситуация в Киеве сложилась в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру столицы.

В то же время уже сегодня утром, 5 ноября, в части правобережных районов Киева по указанию «Укрэнерго» снова ввели экстренные ограничения электроэнергии.

А эксперт по энергоэффективности рассказал как подготовиться к зиме без отопления.

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