В Украине изменили правила работы частной ПВО: шесть главных нововведений

Правительство изменило правила участия предприятий в экспериментальном проекте частной ПВО. В частности, компаниям разрешили защищать объекты других предприятий, использовать пилотируемую авиацию и расширили возможности применения дронов-перехватчиков.
Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.
Кабмин расширил возможности предприятий, участвующих в проекте частной противовоздушной обороны, и усовершенствовал правила его работы. Соответствующее решение, инициированное Министерством обороны, приняли на заседании правительства.
Изменения должны усилить защиту критической инфраструктуры на фоне усиления российских воздушных атак.
Как сообщили в Минобороны, правительственный документ предусматривает шесть основных нововведений:
Защита объектов других предприятий. Компании, которые уже присоединились к частной ПВО, смогут защищать не только собственные объекты, но и объекты других предприятий на основании соответствующего договора.
Передача средств ПВО. Уполномоченные предприятия смогут передавать друг другу средства противовоздушной обороны в пользование по совместному решению с командованием Воздушных сил.
Расширение критериев участия. Присоединиться к проекту смогут предприятия со статусом резидента Defence City и/или те, которые Министерство обороны определило критически важными.
Использование пилотируемой авиации. В составе групп противовоздушной обороны разрешили применять пилотируемые воздушные суда.
Новые возможности для дронов-перехватчиков. Правительство урегулировало использование предприятиями боевых частей и электродетонаторов.
Снижение возрастного порога. Минимальный возраст участников групп частной ПВО уменьшили с 21 до 18 лет.
В Минобороны подчеркнули, что частная противовоздушная оборона, как и прежде, будет работать под контролем военного командования и в рамках единой системы ПВО Вооруженных сил Украины.
Напомним, что экспериментальную инициативу по привлечению частного бизнеса к противовоздушной обороне начали в конце прошлого года. Уже в конце марта на Харьковщине частной группе ПВО удалось впервые сбить несколько вражеских БПЛА.
По информации Минобороны, по состоянию на сентябрь 2026 года, к этой системе уже присоединилась 81 компания. Кроме того, решения по своим заявкам в настоящее время ожидают еще 11 предприятий.
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