В Украине изменили правила работы частной ПВО: шесть главных нововведений

Правительство изменило правила участия предприятий в экспериментальном проекте частной ПВО. В частности, компаниям разрешили защищать объекты других предприятий, использовать пилотируемую авиацию и расширили возможности применения дронов-перехватчиков.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.

16 сентября 2026, 21:30 В Минобороны рассказали, сколько предприятий присоединились к частной ПВО К системе частной противовоздушной обороны Украины уже присоединилась 81 компания, сообщили в Минобороны.

Кабмин расширил возможности предприятий, участвующих в проекте частной противовоздушной обороны, и усовершенствовал правила его работы. Соответствующее решение, инициированное Министерством обороны, приняли на заседании правительства.

Изменения должны усилить защиту критической инфраструктуры на фоне усиления российских воздушных атак.

Как сообщили в Минобороны, правительственный документ предусматривает шесть основных нововведений:

Защита объектов других предприятий . Компании, которые уже присоединились к частной ПВО, смогут защищать не только собственные объекты, но и объекты других предприятий на основании соответствующего договора.

Передача средств ПВО . Уполномоченные предприятия смогут передавать друг другу средства противовоздушной обороны в пользование по совместному решению с командованием Воздушных сил.

Расширение критериев участия . Присоединиться к проекту смогут предприятия со статусом резидента Defence City и/или те, которые Министерство обороны определило критически важными.

Использование пилотируемой авиации . В составе групп противовоздушной обороны разрешили применять пилотируемые воздушные суда.

Новые возможности для дронов-перехватчиков . Правительство урегулировало использование предприятиями боевых частей и электродетонаторов.

Снижение возрастного порога. Минимальный возраст участников групп частной ПВО уменьшили с 21 до 18 лет.

В Минобороны подчеркнули, что частная противовоздушная оборона, как и прежде, будет работать под контролем военного командования и в рамках единой системы ПВО Вооруженных сил Украины.

Напомним, что экспериментальную инициативу по привлечению частного бизнеса к противовоздушной обороне начали в конце прошлого года. Уже в конце марта на Харьковщине частной группе ПВО удалось впервые сбить несколько вражеских БПЛА.

По информации Минобороны, по состоянию на сентябрь 2026 года, к этой системе уже присоединилась 81 компания. Кроме того, решения по своим заявкам в настоящее время ожидают еще 11 предприятий.

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