Канада закроет въезд спортсменам из рф и Беларуси, которые хотят соревноваться под своими флагами

Канада не будет допускать россиян и белорусов ко всем международным соревнованиям под национальной символикой, а также в индивидуальном порядке будет запрещать въезд спортсменам и официальным лицам.

Об этом говорится в совместном заявлении главы МИД Аниты Ананд, министра иммиграции Лины Метледж Диаб и госсекретаря по спорту Адама ван Кувердена.

Согласно документу, правительство, в то же время, будет требовать, чтобы международные спортивные мероприятия, получающие федеральное финансирование, не допускали таких участников.

9 июля 2026, 10:55 «Аморальная капитуляция»: что означает допуск спортсменов рф к международным соревнованиям МОК снял ограничения с российских спортсменов. Это может позволить рф использовать спортивные соревнования для продвижения своей пропаганды.

«Министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства воспользуется своими полномочиями, предусмотренными частью 22.1(1) Закона об иммиграции и защите беженцев, чтобы в индивидуальном порядке рассматривать вопрос въезда российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в Канаду и запрещать им въезд, если они намерены выступать под своими национальными символами», – говорится в тексте заявления.

Однако спортсменам из россии и Беларуси разрешат выступать в Канаде в нейтральном статусе.

«Пока россия продолжает свою захватническую войну против Украины при соучастии Беларуси, ни россия, ни Беларусь не должны быть официально представлены в международном спорте», – подчеркнули в правительстве.

Заявление канадского правительства появилось на фоне решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске россиян к соревнованиям под эгидой IIHF. Одним из первых турниров, на который распространяется это решение, является молодежный чемпионат мира по хоккею, который состоится в Канаде с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го.

В свою очередь премьер Канады Марк Карни подтвердил, что российские и белорусские команды не будут допущены к следующему молодежному чемпионату мира, пока продолжается война против Украины.

Позицию правительства поддержала и Hockey Canada. Национальная хоккейная федерация поблагодарила власти за четкую позицию и сообщила, что проведет встречу с советом директоров для обсуждения дальнейших шагов.

Как известно, 30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение, которое разрешило российским сборным принимать участие в чемпионатах мира Международной федерации хоккея.

Также мы информировали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который разрешил возвращение российских хоккейных сборных на чемпионаты мира 2027 года. Он призвал отменить решение и запретить российским игрокам въезд в другие страны.

Международная федерация хоккея выразила несогласие с решением суда, подчеркнув, что отстранение российских команд было необходимым для безопасности участников соревнований. В то же время IIHF заявила, что будет выполнять решение CAS, но возвращение сборных требует изменений в расписаниях, организации турниров, логистике и мерах безопасности.

Тем временем уже пять стран Европы отказались играть с рф на чемпионате мира по хоккею. А позже к ним присоединилась еще и Чехия.

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