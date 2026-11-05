Суд продлил арест начальника группы РЭБ воинской части

Высший антикоррупционный суд продлил до 26 ноября срок содержания под стражей начальника группы радиоэлектронной борьбы штаба воинской части Евгения Литвина, но уменьшил ему альтернативу в виде залога до 450 тысяч гривен.

Такое решение 22 октября принял следственный судья ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд заключил под стражу военного Евгения Литвина с альтернативой 988 400 грн залога. Позже детектив Национального антикоррупционного бюро просил продлить срок ареста до конца досудебного следствия, то есть, 26 ноября и не менять размер залога.

«Ходатайство удовлетворить частично. Продлить (Литвину – ред.), который подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 26 ноября 2026 года включительно. Одновременно определить (Литвину – ред.) меру пресечения в виде залога в размере 450 000 грн», – говорится в решении.

Ранее Высший антикоррупционный суд арестовал другого военного по этому делу.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили двоих военных на вымогательстве почти 4,5 млн грн за приемку РЭБ. По данным следствия, в октябре 2025 года общественная организация заключила с частной компанией договор на закупку средств РЭБ для воинской части на сумму более 22,4 млн грн.

Один из военнослужащих, являющийся офицером, предложил представителям предприятия за деньги обеспечить беспрепятственную приемку оборудования. Сначала он требовал 10% от суммы контракта – 2,24 млн грн. После отказа военнослужащий привлек к схеме других лиц и начал создавать препятствия для выполнения договора. Впоследствии он увеличил сумму неправомерной выгоды до 20% стоимости контракта – 4,48 млн грн.

Правоохранители задокументировали получение одним из сообщников офицера 20 тыс. долларов США. После этого военные не прекратили вымогать деньги и продолжили требовать еще 80 тыс. долларов.

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