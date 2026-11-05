Россияне атаковали Днепропетровщину: повреждена критическая инфраструктура, есть раненые

Российские войска в ночь на 5 ноября атаковали беспилотниками Днепр и Самар Днепропетровской области. В результате ударов три человека получили ранения, возникли пожары на объектах критической инфраструктуры.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.

По данным областной администрации, в Днепре в результате атаки загорелись крыша частного жилого дома и частные гаражи. Известно о троих пострадавших.

Кроме того, из-за российских ударов возникли пожары на объектах критической инфраструктуры. Информация о масштабах повреждений пока не уточняется.

На местах попаданий работают экстренные службы, ликвидирующие последствия атаки.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что число погибших в результате российского удара по поселку Камышеваха Запорожской области 2 ноября выросло до 40 человек.

Также сообщалось, что в ночь на 4 ноября россия атаковала Украину 310 беспилотниками, в том числе 81 реактивным дроном. ПВО обезвредила 272 цели, зафиксированы попадания на 19 локациях.

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