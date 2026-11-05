КНДР испытала новую систему ПВО и запустила несколько ракет в направлении Восточного моря

КНДР провела испытания новой системы ПВО и осуществила несколько ракетных запусков в направлении Восточного моря. Параллельно военные отработали удары крылатыми ракетами по условному аэродрому.

Об этом сообщает Yonhap и Северокорейское центральное информационное агентство (KCNA).

28 октября 2026, 12:20 Ким Чен Ын приказал подготовить армию к ведению войны Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын приказал командованию своей армии готовить подразделения к полной готовности ведения войны.

Северная Корея в среду, 4 ноября, испытала новую систему противовоздушной обороны и запустила несколько ракет в направлении Восточного моря. В Пхеньяне заявили, что проверили технические характеристики вооружения и его способность выявлять и сопровождать цели.

Испытания проводило Управление ракетных войск КНДР, по сообщению KCNA, «проверка подтвердила технические характеристики и надежность новых компонентов ракеты», а также работу интеллектуального режима многократного наведения боевой части.

Кроме того, военные якобы проверили способность системы противовоздушной обороны выявлять, распознавать и отслеживать цели, а также работу устройства обработки информации.

В тот же день подразделение стратегических крылатых ракет большой дальности, расположенное в восточной части страны, провело отдельные учения. Военные отработали удар крылатой ракетой по условной цели – аэродрому.

Южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов сообщил, что рано утром 4 ноября Северная Корея выпустила несколько ракет из района Сондок в направлении Восточного моря.

По предварительным оценкам, ракеты пролетели менее 300 километров. В то же время южнокорейские военные не исключают, что среди них могла быть баллистическая ракета малой дальности.

Напомним, ранее Северная Корея перебросила артиллерийские гаубицы к границе с Южной Кореей. Это произошло на фоне обвинений относительно якобы сфабрикованного отчета касательно сентябрьского подрыва на мине.

Вместе с этим лидер КНДР Ким Чен Ын приказал военному командованию активизировать учения и перевести подразделения в режим «полной готовности к ведению войны».

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