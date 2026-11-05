СМИ назвали имена вероятных задержанных по делу «Карфаген»: среди них – двое чиновников Нацполиции

В рамках операции «Карфаген», вероятно, задержали высокопоставленных чиновников Нацполиции Владимира Ценова и Александра Демьянчука, первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерал-майора Сергея Дуку и основателя боксерского клуба Александра Рыбалко.

Об этом пишут Украинская правда и Бабель со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

4 ноября 2026, 16:38 НАБУ раскрыло детали разоблачения новой преступной организации в рамках «Карфагена» НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации, которая посредством подкупа обеспечивала работу мошеннических колл-центров.

Среди задержанных, по данным медиа, Владимир Ценов, Александр Демьянчук и основатель боксерского клуба Александр Рыбалко. По утверждениям СМИ, они фигурируют на записях НАБУ под псевдонимами «Прайс», «Консультант» и «Боксер».

Отмечается, что Владимир Ценов – первый заместитель начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции, исполнявший обязанности руководителя этого подразделения. По данным источников, на записях НАБУ он фигурирует под псевдонимом «Прайс». Следствие считает, что он отвечал за прикрытие деятельности колл-центров со стороны полиции.

Среди задержанных, по информации журналистов, Александр Демьянчук – заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области. Как пишет антикоррупционный центр «Межа», на записях НАБУ он фигурирует как «Консультант».

Еще один задержанный, Александр Рыбалко, спортсмен из Житомирской области и основатель боксерского спортивного клуба «Удар-Коростень». В материалах дела он упоминается под псевдонимом «Боксер».

По данным «Цензор.НЕТ», Рыбалко связывают с похищениями и пытками людей под прикрытием правоохранителей.

Среди задержанных также заместитель начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерал-майор Сергей Дука.

Напомним, 4 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной группировки, которая подкупала высокопоставленных чиновников силовых структур для прикрытия мошеннических колл-центров и другого теневого бизнеса.

По данным следствия, в схему входили как минимум 12 человек, в том числе должностные лица СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции. Организатор, неоднократно судимый мужчина, привлек правоохранителей и криминалитет. Они платили за крышевание схем с колл-центрами, наркоторговлей, контрафактными сигаретами и фальшивой валютой, а также устраивали нападения, пытки и похищения людей.

По данным источников «Слово и дело», среди фигурантов: Егор Буркин («Мексиканец»), Андрей Осипов («Криминал»), заместитель начальника ДЗНД СБУ Сергей Дука («Аким»), заместитель руководителя ДСР Нацполиции Владимир Ценов и экс-чиновник уголовного розыска Киевщины Александр Демьянчук («Консультант»).

На фоне расследования Нацполиция отстранила фигурантов от исполнения обязанностей на время проверки, а временно исполняющий обязанности главы СБУ Александр Поклад уволил с должностей двух высокопоставленных чиновников спецслужбы, фигурирующих в деле «Карфаген».

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