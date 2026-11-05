Россия ночью запустила по Украине две ракеты и 128 дронов: как отработала ПВО

Национальная безопасность
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В ночь на 5 ноября россия атаковала Украину 128 беспилотниками, в том числе 65 реактивными дронами. ПВО обезвредила 105 целей, зафиксировано попадание на 18 локациях.
Генштаб ВСУ

В ночь на 5 ноября россияне запустили по Украине две ракеты Х-35 и 128 беспилотников. Украинская противовоздушная оборона обезвредила или подавила 105 дронов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Как отмечается, с 18:00 4 ноября враг атаковал Украину 128 ударными БпЛА разных типов с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (в рф), временно оккупированный Донецк, а также Гвардейское и Чауда (во временно оккупированном Крыму). Также две управляемые авиационные ракеты Х-35 россияне запустили из акватории Черного моря.

Кроме реактивных беспилотников, россияне применили дроны типа Shahed, «Гербера» и дроны-имитаторы типа «Пародия».

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 105 вражеских БпЛА типа Shahed (48 из них – реактивные), «Гербера», дронов других типов, а несколько ударных беспилотников еще находятся в воздухе. При этом о сбитии ракет Х-35 Воздушные силы не сообщили.

ВС зафиксировали попадания средств воздушного нападения противника на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

Напомним, российские войска в ночь на 5 ноября атаковали беспилотниками Днепр и Самар Днепропетровской области. В результате ударов три человека получили ранения, возникли пожары на объектах критической инфраструктуры.

Также в ночь на 5 ноября российские войска атаковали Софиевскую Борщаговку на Киевщине. В результате попадания по складским помещениям возник пожар и пострадал охранник.

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