В центр возвращения украинцев в Берлине обратились всего трое мужчин призывного возраста – СМИ

За полгода работы Unity Hub Berlin получил около 60 обращений относительно возвращения в Украину. Среди мужчин призывного возраста с таким запросом обратились всего три человека.

Об этом пишут немецкие издания Rheinische Post и Welt.

23 апреля 2026, 19:03 Сколько украинских мужчин в Европе имеют статус временной защиты В 27 странах ЕС проживает около 1,04 млн украинских мужчин в возрасте от 18 до 64 лет. Данные по странам – на инфографике.

За первые шесть месяцев работы консультационного центра Unity Hub Berlin в Германии поступило всего три обращения от мужчин призывного возраста, интересовавшихся возможностью возвращения в Украину.

Всего с момента открытия в апреле 2026 года центр получил около 60 запросов относительно возвращения домой.

В основном украинцы обращались за консультациями и информацией. Их интересовали условия возвращения, доступная помощь и возможности обустроить жизнь после приезда в Украину.

По информации, которую посольство Украины предоставило СМИ, большинство заявителей готовы рассматривать возвращение только после окончательного прекращения активных боевых действий.

В то же время неизвестно, сколько людей после консультаций начали готовиться к выезду из Германии или фактическому возвращению домой. По состоянию на 28 октября 2026 года у центра не было подтвержденных данных о таких случаях.

По данным Министерства внутренних дел Германии, в конце мая 2026 года в стране находились более 1,3 млн украинцев, выехавших из-за войны. Среди них почти 266 тысяч – мужчины в возрасте от 23 до 60 лет. В то же время эти цифры не означают, что все они подлежат мобилизации, ведь часть имеет законные основания для освобождения от военной службы.

Отмечается, что Unity Hub Berlin – это Центр единства украинцев в Берлине, который предоставляет информационную и консультационную поддержку, а также создает пространство для встреч, обучения и культурного взаимодействия украинской общины за рубежом.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Германия в формате совместной рабочей группы обсуждают возможные механизмы возвращения украинцев призывного возраста, которые, как отмечают чиновники, незаконно покинули страну.

В частности, в Германии заявляли, что военнообязанные украинцы должны вернуться домой, поэтому Берлин готов помогать с их идентификацией и передачей соответствующих реестров и данных Киеву.

Между тем, согласно прогнозам, более 50% украинских беженцев могут оставаться в европейских странах по крайней мере до конца 2029 года, даже при условии прекращения боевых действий на условиях «хрупкого мира».

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