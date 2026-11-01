ОПЕК+ не планирует увеличивать добычу нефти в декабре

Страны ОПЕК+, вероятно, оставят целевые показатели добычи нефти на декабрь 2026 года без изменений. Участники группы продолжают сталкиваться с перебоями в экспорте нефти из-за войны между США и Ираном.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По словам трех собеседников агентства, в субботу семь основных участников ОПЕК+ достигли принципиального согласия относительно сохранения объемов добычи на нынешнем уровне в следующем месяце. Это соответствует ожиданиям, что до конца года группа не будет вносить дополнительных изменений в свою политику.

Онлайн-встреча семи стран проходит в воскресенье. В ней участвуют Саудовская Аравия, россия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман.

На фоне войны члены ОПЕК из Персидского залива постепенно увеличивают экспорт нефти, который на протяжении нескольких месяцев сталкивался с перебоями из-за конфликта. Однако большинство этих стран по-прежнему добывает нефть в объемах, значительно ниже установленных целевых показателей.

ОПЕК+ объединяет Организацию стран – экспортеров нефти и ее союзников, в частности россию.

На протяжении большей части 2026 года группа постепенно повышала целевые показатели добычи. В сентябре она завершила поэтапную отмену сокращения поставок на 1,65 млн баррелей в сутки, о котором договорилась в 2023 году. В то же время на предыдущих заседаниях участники ОПЕК+ оставили квоты на октябрь и ноябрь без изменений.

Еще в июле Reuters сообщало, что группа, вероятно, не будет корректировать целевые показатели добычи в четвертом квартале 2026 года. Вместо этого участники сосредоточены на переговорах по квотам на следующий год.

Кроме того, большинство стран ОПЕК+ до конца 2026 года должны соблюдать еще один уровень сокращения добычи – примерно на 2 млн баррелей в сутки.

По словам источников Reuters, в четвертом квартале группа также должна завершить оценку производственных мощностей своих участников. Ее результаты используют для определения базовых уровней добычи на 2027 год, от которых будут зависеть будущие квоты и планы постепенной отмены ограничений.

Напомним, в сентябре стало известно, что страны ОПЕК+ впервые с марта приостановили повышение добычи нефти.

Месяцем ранее было согласовано решение об увеличении добычи на 188 тысяч баррелей в сутки.

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