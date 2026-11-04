Цены на нефть растут из-за неопределенности вокруг войны с Ираном после выборов в США

Мировые цены на нефть в среду, 4 ноября, выросли на фоне неопределенности относительно дальнейших действий США в войне против Ирана после победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс. Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказало неожиданное сокращение запасов сырой нефти в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает Reuters.

8 октября 2026, 09:33 Мировые цены на бензин и дизель до и после «спецоперации» Трампа против Ирана За год цена бензина в США выросла на треть, а дизеля – почти на 70 процентов. Как изменилась стоимость топлива в других странах мира и Украине – смотрите на инфографике «Слово и дело».

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 76 центов, или 0,7%, – до 104,36 доллара за баррель. В то же время американская нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла в цене на 63 цента, или 0,7%, – до 96,72 доллара за баррель, отыграв предыдущее падение.

Накануне цена Brent опустилась до наименьшего уровня почти за четыре недели, поскольку трейдеры оценивали перспективы переговоров относительно завершения войн в Украине и Иране.

Как известно, на промежуточных выборах в США демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса, отобрав контроль у Республиканской партии президента Дональда Трампа. Это усилило неопределенность относительно дальнейшей политики Вашингтона на Ближнем Востоке.

По словам руководителя отдела рыночной аналитики Phillip Nova Приянки Сачдевы, противоречивые сигналы Трампа усложняют прогнозирование ситуации на нефтяном рынке. С одной стороны, американские военные продолжают наносить удары по Ирану, а с другой – президент США заявляет об отсутствии планов дальнейшей эскалации.

Аналитик также отметила, что после резкого роста цен в октябре часть инвесторов может фиксировать прибыль и сокращать спекулятивные позиции. В то же время риски перебоев с поставками нефти через Ормузский пролив остаются актуальными.

Дополнительным фактором роста нефтяных котировок стали данные Американского института нефти (API). Согласно им, за неделю, завершившуюся 30 октября, запасы сырой нефти в США сократились на 5,27 млн баррелей, хотя аналитики ожидали их увеличения примерно на 880 тысяч баррелей.

В то же время запасы бензина выросли на 1,43 млн баррелей, а дистиллятов – сократились на 1,19 млн баррелей.

Напомним, Соединенные Штаты Америки 2 ноября нанесли удары по иранскому острову Кешм, расположенному в Ормузском проливе. Американские чиновники назвали атаку оборонительной и заявили, что она стала ответом на применение Ираном зенитных ракет.

Как известно, недавно катарские посредники провели в Тегеране более чем 12-часовые переговоры с иранскими представителями. Стороны обсуждали возможность возобновления прямого диалога между США и Ираном, чтобы предотвратить новое обострение войны.

В октябре цены на нефть снизились примерно на 2% после решения президента США Дональда Трампа приостановить действие санкций и пошлин против рф, что могло увеличить поставки российского топлива.

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