Гренландия ратифицировала соглашение о безопасности с Соединенными Штатами и Данией

Парламент Гренландии ратифицировал соглашение о безопасности со США и Данией. Документ вступит в силу, когда его ратифицируют в Копенгагене, ожидается, что датский парламент проголосует 19 ноября.

Об этом сообщает агентство Reuters.

8 января 2026, 13:36 США и Гренландия: чем интересен остров для Трампа Планы Дональда Трампа на Гренландию. Чем остров может быть интересен США в случае возможного захвата и как часто глава Белого дома заявлял о своих претензиях на него – на инфографике.

Как отмечается, 3 ноября гренландские депутаты ратифицировали соглашение о безопасности со США и Данией 16 голосами, против не проголосовал ни один, еще семеро воздержались. Большинство законодателей высказались в поддержку документа еще в октябре, во время первого обсуждения.

Министр иностранных дел Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что ратификация соглашения является важным шагом для острова.

«Мы должны признать, что мир и стабильность – это уже не то, что мы можем воспринимать как должное», – заявил министр перед началом голосования.

При этом оппозиционная партия «Налерака» во время обсуждения усомнилась в экономической выгоде соглашения. По данным Reuters, эта политическая сила, в частности, отстаивает независимость Гренландии.

Агентство указывает, что датский парламент должен рассмотреть законопроект по соглашению в первом чтении 11 ноября, а 19 ноября – уже во втором, после чего депутаты должны проголосовать. Соответствующее соглашение вступит в силу после того, как его ратифицируют Дания и Гренландия.

Напомним, 22 сентября в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН президент США Дональд Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подписали соглашение о безопасности арктического острова после нескольких месяцев споров.

Новые договоренности о «развитии значительного военного присутствия США в Гренландии» фактически продлевают действие соглашения 1951 года между сторонами. Соглашение предусматривает создание дополнительных оборонных объектов в Гренландии. Среди потенциальных мест размещения называют Местерсвиг на востоке острова и Нарсарсуак на юге.

Ранее сообщалось, что Вашингтон стремится получить доступ к трем базам на острове. Речь идет о двух объектах, ранее использовавшихся американскими военными, а также еще об одной локации, которая может стать новым элементом инфраструктуры.

Также СМИ писали о том, что в Дании серьезно рассматривали сценарий вооруженного конфликта со США из-за Гренландии. Утверждается, что в случае вторжения американских войск датские подразделения были готовы взорвать ключевые взлетные полосы на острове, чтобы сделать невозможной посадку авиации.

А недавно сообщалось, что ЕС представит стратегию усиления присутствия в Арктике на фоне давления россии и США.

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