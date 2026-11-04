НАБУ и САП завершили следствие по делу «Мидас»

Специальная антикоррупционная прокуратура объявила о завершении досудебного расследования по коррупционному делу «Мидас».

Об этом в среду, 4 ноября, сообщила пресс-служба САП.

«Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении преступной организации, действовавшей в сфере энергетики и в состав которой входили действующие и бывшие должностные лица энергетической сферы, известный в медиа бизнесмен, другие лица», – говорится в заявлении прокуратуры.

Отмечается, что, по версии следствия, участники этой преступной организации выстроили масштабные коррупционные схемы влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора в сфере энергетики Украины, прежде всего в АО «НАЭК «Энергоатом», получения по этим схемам на постоянной основе с декабря 2020 года по ноябрь 2025 года значительных сумм неправомерной выгоды и осуществления отмывания средств.

13 ноября 2025, 12:15 Громкие разоблачительные дела против окружения президентов Украины Пленки Миндича, которые обнародовали НАБУ и САП, стали одним из самых больших коррупционных скандалов за период независимой Украины. Какие разоблачения и обвинения предшествовали ему во времена предшественников Владимира Зеленского – на инфографике.

Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов НАЭК «Энергоатом» и предприятий Министерства энергетики Украины в размере от 10 % до 15 % от стоимости уплаченных средств по заключенным договорам и за возможность их продления или заключения новых договоров.

«В случае отказа уплатить неправомерную выгоду контрагентам блокировали платежи за оказанные услуги / поставленную продукцию или лишали их статуса поставщика», – добавили в САП.

Общая сумма полученной неправомерной выгоды за описанный период составляет более 111 миллиона долларов и почти 12 миллионов евро.

В САП утверждают, что легализация незаконно полученных средств осуществлялась отдельным офисом преступной организации, располагавшимся в центре Киева. Через этот офис вели строгий учет полученных из сферы энергетики Украины средств и «черную бухгалтерию», также организовывали отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов или выдачу в собственность физическим лицам.

Значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась также за пределами Украины.

«Заметим, что из материалов этого уголовного производства выделен еще ряд производств, в которых продолжается расследование фактов предоставления и получения неправомерной выгоды в энергетическом секторе, отмывания средств в интересах других лиц, а также совершения других преступлений», – отметили в САП.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении Тимуру Миндичу, Александру Цукерману и еще пятерым лицам. По версии следствия, Миндич и Цукерман создали преступную организацию, которая выстроила схему систематического получения неправомерной выгоды от контрагентов АО «НАЭК «Энергоатом» в размере от 10% до 15% стоимости контрактов. В схему привлекли в частности бывшего заместителя руководителя Фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя.

Также мы информировали, что весной суд продлил срок содержания под стражей фигуранту коррупционного дела «Мидас» Игорю Миронюку, однако при этом уменьшил размер залога со 126 до 100 миллионов гривен.

А в октябре Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил на 2 месяца срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на экс-министра энергетики Германа Галущенко. В то же время экс-министру разрешили снять электронный браслет.

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