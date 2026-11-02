Миллиардеры потратили сотни миллионов на выборы в США: кто стал крупнейшим донором

Промежуточные выборы в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября, могут стать самыми дорогими в истории страны. Пятьдесят крупнейших доноров уже направили на поддержку политических сил 2,77 млрд долларов. Крупнейшим индивидуальным спонсором стал американский миллиардер Илон Маск, выделивший 446 млн долларов на поддержку республиканцев.

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии США (FEC).

30 октября 2026, 11:31 Более 43 млн американцев досрочно проголосовали на промежуточных выборах в Конгресс Более 43 млн американцев уже проголосовали досрочно на промежуточных выборах в Конгресс США. Явка растет быстрее, чем во время большинства предыдущих избирательных кампаний.

По прогнозам аналитической компании AdImpact, расходы только на политическую рекламу во время избирательного цикла 2026 года могут достичь рекордных 11,6 млрд долларов. Это больше, чем во время любых предыдущих выборов в США, включая президентскую гонку 2024 года.

Согласно анализу, 50 крупнейших доноров и организаций в общей сложности пожертвовали 2,77 млрд долларов. Из этой суммы 1,67 млрд долларов, или около 60%, получили политические группы, связанные с Республиканской партией.

В то же время доноры демократов направили на поддержку партии 832 млн долларов, что составляет примерно 30% от общей суммы. Еще 264 млн долларов поступили от двухпартийных доноров и групп, представляющих отдельные интересы, в частности криптовалютную индустрию и сферу спортивных ставок.

Крупнейшим индивидуальным донором избирательного цикла стал Илон Маск, владелец Tesla и SpaceX. Он пожертвовал 446 млн долларов организациям, поддерживающим республиканцев.

На втором месте супруги Элизабет и Ричард Уйлайн, основатели компании Uline, выделившие 150 млн долларов. Третью позицию заняли Джефф и Джанин Ясс с взносом в 110 млн долларов.

Среди крупнейших доноров Демократической партии – миллиардер Джордж Сорос, пожертвовавший 102 млн долларов, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг с взносом в 84 млн долларов, а также сооснователь LinkedIn Рид Хоффман и его жена Мишель Йи, выделившие 41 млн долларов.

Значительные средства на выборы направили и политические организации. В частности, связанная с республиканцами One Nation предоставила 133 млн долларов, American Action Network – 64,3 млн долларов, а American Prosperity Alliance – 50,7 млн долларов.

Среди организаций, поддерживающих демократов, крупнейшими донорами стали Majority Forward с взносом в 102 млн долларов и House Majority Forward, выделившая 93,7 млн долларов.

Кроме того, активное участие в финансировании избирательных кампаний принимают криптовалютные компании. Так, Coinbase пожертвовала 57,8 млн долларов, Ripple – 49,6 млн долларов, а компания Foris DAX, стоящая за платформой Crypto.com, – 39 млн долларов.

Как объясняет издание, хотя прямые пожертвования отдельным кандидатам в США ограничены 3500 долларами на выборы, крупные доноры могут направлять неограниченные суммы через специальные комитеты политического действия – Super PAC. Такие организации имеют право финансировать политическую рекламу и поддерживать кандидатов, однако не могут непосредственно координировать свои расходы с их избирательными штабами.

В то же время часть средств поступает через некоммерческие организации, которые не обязаны раскрывать информацию о своих донорах. Из-за этого установить истинное происхождение всех денег, потраченных на выборы, сложно.

Профессор Гарвардской школы права Лоуренс Лессиг подчеркивает, что главной проблемой американской избирательной системы является не общий объем расходов, а концентрация финансового влияния в руках небольшого количества чрезвычайно богатых людей.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что американский миллиардер Илон Маск направил по меньшей мере 366 млн долларов на поддержку Республиканской партии в рамках этогодущих промежуточных выборов в США. Бизнесмен, вероятнее всего, стал крупнейшим политическим донором избирательной гонки 2026 года.

Также как известно, менее чем за неделю до промежуточных выборов в Конгресс США досрочно проголосовали уже более 43 млн американцев. Темпы голосования значительно превышают показатели большинства предыдущих избирательных кампаний.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.