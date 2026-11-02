Трамп предположил, что станет «мистером вето», если демократы получат большинство в Конгрессе

Президент США Дональд Трамп предположил, что ему придется активно использовать право вето, если Демократическая партия получит большинство в Конгрессе по итогам промежуточных выборов.

Об этом он сказал в интервью подкасту New York Post, пишет Bloomberg.

23 октября 2026, 04:58 Проигрыш республиканцев на промежуточных выборах не остановит Трампа во внешней политике – Politico Промежуточные выборы в США вряд ли существенно ограничат полномочия Трампа на международной арене. Он может потерять поддержку Конгресса, однако это не остановит его от принятия противоречивых решений.

Трамп, комментируя возможное поражение республиканцев на промежуточных выборах, сказал, что может стать «мистером вето» и будет блокировать инициативы демократов.

«Они будут присылать законопроекты, а вы будете накладывать на них вето. В конце концов, после месяца или двух, когда все будет получать вето, они поймут, что это пустая трата времени, и придут договариваться», – заявил Трамп.

Bloomberg обращает внимание на то, что Трамп едва ли не впервые публично признал, что республиканцы могут потерять большинство на промежуточных выборах. В то же время он продолжает агитировать за свою партию, проводя митинги в традиционно республиканских штатах.

По большинству опросов, у демократов есть шансы получить три места в Палате представителей, необходимые для получения контроля над ней. Представители Демократической партии также рассчитывают на большинство в Сенате. В то же время аналитики республиканцев считают, что у них есть шанс сохранить свои позиции в Конгрессе.

Напомним, ранее сообщалось, что до промежуточных выборов в Конгресс США остается менее недели, а свой выбор досрочно уже сделали более 43 миллионов американцев. Нынешняя активность избирателей существенно опережает темпы прошлых избирательных кампаний.

По данным Reuters, возможный успех Демократической партии на ноябрьских выборах способен изменить подходы Вашингтона относительно поддержки Украины. В частности, демократы будут стремиться утвердить новый пакет помощи вопреки позиции президента Дональда Трампа.

Впрочем, издание Politico предполагает, что даже победа Демократической партии и получение контроля над одной или обеими палатами Конгресса вряд ли существенно ограничат внешнеполитические действия Дональда Трампа. Следовательно, Украине и европейским союзникам следует быть готовыми к следующим непредсказуемым шагам со стороны США.

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