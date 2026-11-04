Россияне ударили по ТЦ в Одессе и частному предприятию в Полтаве

В ночь на 4 ноября российские войска атаковали один из торговых центров в Одессе и нанесли удар по частному предприятию в Полтаве.

Об этом сообщают глава Одесской ОВА Олег Кипер и руководитель Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

3 ноября 2026, 14:05 Удары по гражданским объектам в Украине: почему россия усиливает террор Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, почему россия усиливает террор против гражданских, какие регионы могут стать целями новых атак и как планируются массированные удары.

Поздно вечером 3 ноября под российский удар попали объекты торговой инфраструктуры Одессы. Кипер подтвердил, что российские войска нанесли удар по зданию торгового центра, в результате чего возник пожар.

Чиновник уточнил, что информации о жертвах и раненых не поступало.

Также около 01:00 появились сообщения о взрывах в Полтаве. Дякивнич сообщил о попадании по территории одного из частных предприятий.

«В Полтаве вражеский БпЛА попал по территории одного из частных предприятий», – написал руководитель области, уточнив, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Позже в Полтавской ОВА также сообщили, что в Каменнопотоковской общине Кременчугского района российский БпЛА упал на территорию частного домовладения. Последствия этого удара устанавливаются.

Напомним, прошлой ночью в Харькове в результате российского авиаудара по больнице пострадали 73 человека. Повреждены медучреждения, жилые дома и автомобили.

Как известно, днем 3 ноября российский дрон попал в частный дом в селе Хотов на Киевщине. Погиб 14-летний ребенок, один из родителей получил ранение.

Также количество жертв российского авиаудара по Камышевахе в понедельник, 2 ноября, возросло до 33 человек.

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