Россияне ударили по ТЦ в Одессе и частному предприятию в Полтаве

В ночь на 4 ноября российские войска атаковали один из торговых центров в Одессе и нанесли удар по частному предприятию в Полтаве.
Об этом сообщают глава Одесской ОВА Олег Кипер и руководитель Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.
Поздно вечером 3 ноября под российский удар попали объекты торговой инфраструктуры Одессы. Кипер подтвердил, что российские войска нанесли удар по зданию торгового центра, в результате чего возник пожар.
Чиновник уточнил, что информации о жертвах и раненых не поступало.
Также около 01:00 появились сообщения о взрывах в Полтаве. Дякивнич сообщил о попадании по территории одного из частных предприятий.
«В Полтаве вражеский БпЛА попал по территории одного из частных предприятий», – написал руководитель области, уточнив, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Позже в Полтавской ОВА также сообщили, что в Каменнопотоковской общине Кременчугского района российский БпЛА упал на территорию частного домовладения. Последствия этого удара устанавливаются.
Напомним, прошлой ночью в Харькове в результате российского авиаудара по больнице пострадали 73 человека. Повреждены медучреждения, жилые дома и автомобили.
Как известно, днем 3 ноября российский дрон попал в частный дом в селе Хотов на Киевщине. Погиб 14-летний ребенок, один из родителей получил ранение.
Также количество жертв российского авиаудара по Камышевахе в понедельник, 2 ноября, возросло до 33 человек.
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