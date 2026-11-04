ВАКС не изменил меру пресечения предпринимателю Фисталю

Высший антикоррупционный суд оставил без изменений меру пресечения в виде 200 млн грн залога с возложением обязанностей, примененную к предпринимателю Герману Фисталю. НАБУ и САП подозревают его в организации завладения более чем 231 млн грн Национального института рака при продаже медицинского оборудования по завышенной стоимости.

Такое решение 30 октября принял следственный судья ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд отказался арестовать Фисталя и отпустил его под 200 млн грн залога. На него также возложили следующие обязанности: прибывать по первому требованию; не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения; сообщать об изменении места жительства и/или работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями, а также иными лицами; не посещать определенный перечень помещений; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Позже с него сняли электронный браслет и вернули загранпаспорта. Защитник Фисталя просил изменить меру пресечения с залога на личное обязательство. Однако суд отказался.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, зарабатывавшую на закупках Национального института рака. По данным следствия, фактический руководитель крупнейшей группы поставщиков медицинского оборудования (более 300 представителей компаний) создал преступную организацию, в состав которой привлек представителей подконтрольных компаний и должностных лиц НИР.

В течение 2021-2022 годов во время закупок медицинского оборудования в рамках проекта «Создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в НИР» участники сделки завладели средствами на сумму более 231 млн грн.

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