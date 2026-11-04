Украина рассчитывает открыть до конца года все переговорные кластеры о вступлении в ЕС – Корецкий

По состоянию на начало ноября Украина уже открыла четыре переговорных кластера относительно членства в Европейском Союзе и планирует запустить остальные до конца текущего года.

Об этом премьер-министр Сергей Корецкий заявил в ходе Euronews Enlargement Summit 2026.

13 октября 2026, 10:13 Почти половина граждан ЕС поддерживают быстрое вступление Украины в блок – опрос В Европейском Союзе 47 процентов населения согласны, чтобы Украина присоединилась к ЕС по ускоренному сценарию. В то же время больше половины европейцев – против быстрого вступления.

Как отмечается, основным приоритетом сейчас является Кластер №1 «Основы процесса вступления в ЕС».

«На данный момент приоритет – это Кластер 1 «Основы процесса вступления в ЕС»: судебная реформа, противодействие коррупции, реформа публичного управления. Совместно с Еврокомиссией создали Task Force, цель которой – ускорить выполнение промежуточных критериев в этом кластере», – отметил глава правительства.

По словам Корецкого, несмотря на продолжающуюся войну Украина рассчитывает получить позитивную оценку выполнения промежуточных критериев уже в начале 2027 года, а уже в первой половине следующего года, во время председательства Литвы в Совете Евросоюза, предварительно закрыть первые семь переговорных разделов.

«Благодарю европейских партнеров за доверие и поддержку на пути Украины к членству в ЕС», – добавил Корецкий.

Напомним, 13 октября ЕС открыл переговоры по вступлению Украины по кластерам «Внутренний рынок» и «Конкурентоспособность и инклюзивный рост».

Однако впоследствии стало известно, что Венгрия снова заблокировала открытие двух последних переговорных кластеров для Украины.

Венгрия несколько месяцев блокировала открытие этих направлений. Однако Будапешт изменил свою позицию на фоне принятия в Украине закона, предусматривающего обеспечение прав европейских национальных меньшинств в соответствии с практиками ЕС.

Также 12 октября президент Владимир Зеленский подписал законопроект №16119 об обеспечении образовательных прав коренных народов и национальных меньшинств Украины, принятие которого было одним из условий для вступления в ЕС.

Ранее «Слово и дело» сравнило темпы евроинтеграции Украины со вступлением в ЕС самой Венгрии, а также Польши, Словакии и Румынии.

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