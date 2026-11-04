Высокопоставленный чиновник СБУ угрожает оружием и препятствует проведению обыска – НАБУ

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В НАБУ заявили, что высокопоставленный сотрудник СБУ угрожает детективам огнестрельным оружием и не допускает их к месту проведения обыска. На место прибыли спецназовцы СБУ.
Коллаж УНИАН

Один из высокопоставленных чиновников Службы безопасности Украины угрожает применением огнестрельного оружия и препятствует детективам Национального антикоррупционного бюро Украины в проведении обыска.

Об этом сообщили в НАБУ.

По информации бюро, детективы проводят следственные действия на основании определения следственного судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Однако один из высокопоставленных чиновников СБУ, как утверждают в НАБУ, угрожает применить огнестрельное оружие и не допускает правоохранителей к месту проведения обыска. Кроме того, на место проведения следственных действий прибыли сотрудники спецподразделения СБУ.

В НАБУ подчеркнули, что такие действия недопустимы, поскольку препятствуют детективам выполнять законные процессуальные обязанности.

В бюро пообещали позже обнародовать дополнительные подробности инцидента.

Напомним, в феврале НАБУ и САП завершили следствие в отношении бывшего директора департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка. По данным следствия, в декабре 2023 года подозреваемый приобрел квартиру за 21,6 млн грн и оформил ее на жену. При этом по договору ее стоимость составляет 12,8 млн грн.

Недавно троим экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) сообщили о подозрении в подделке экспертного заключения по делу Витюка.

А в августе НАБУ и САП сообщили о подозрении сотруднику Службы безопасности Украины, которого подозревают в организации схемы незаконного бронирования военнообязанных. Из собственных источников «Слово и дело» стало известно, что задержанного сотрудника СБУ зовут Игорь Слыш.

Позже ВАКС отказался взять Слыша под стражу работника и отпустил его под 5 млн грн залога с обязанностями.

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