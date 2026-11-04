В НАБУ сообщили о новых разоблачениях по делу операции «Карфаген»

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили преступную организацию, наладившую систематическое предоставление неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам органов правопорядка за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

Об этом сообщают пресс-службы органов.

По информации «Слово и дело» из собственных источников, одним из участников организации является первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Сергей Дука. Именно он утром, 4 ноября, препятствовал проведению обыска и угрожал применением оружия.

«В рамках операции «Карфаген» НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, участники которой наладили систематическое предоставление неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов. По данным следствия, к преступной деятельности были привлечены действующие высокопоставленные должностные лица СБУ, Национальной полиции, Офиса генерального прокурора и представители криминальной среды», – информируют антикоррупционные органы.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о проведении спецоперации по разоблачению преступной организации во главе с чиновником Офиса генпрокурора. Правоохранители, в частности, проводили обыски у заместителя начальника Департамента международного сотрудничества ОГП Сергея Кропивы.

Позже за Сергея Куцего, личного водителя фигуранта антикоррупционного дела «Карфаген» Сергея Кропивы, внесли залог в размере 3 млн грн.

Тем временем, Офис генпрокурора ликвидировал должность, которую занимал фигурант операции «Карфаген» Кропива.

Как известно, недавно ВАКС взял под стражу бывшего руководителя департамента Офиса генпрокурора Ивана Тимошенко, подозреваемого по делу «Карфаген». Альтернативой аресту был определен залог.

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