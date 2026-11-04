Россияне ночью выпустили более 300 дронов по Украине: ПВО сбила большинство целей

Российские оккупационные войска в течение ночи 4 ноября атаковали Украину 310 ударными беспилотниками, в том числе 81 реактивным дроном. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 272 вражеские цели.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Как отмечается, с 18:00 1 ноября враг атаковал Украину 310 ударными БпЛА различных типов. Помимо реактивных беспилотников, россияне применили дроны типа «Гербера» и дроны-имитаторы типа «Пародия».

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 272 вражеских БпЛА типа Shahed (64 из них - реактивные), Гербера, дроны других типов, более 20 ударных беспилотников еще в воздухе.

ВС зафиксировали попадания средств воздушного нападения противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 15 локациях.

Напомним, в ночь на 4 ноября враг нанес удар по одному из предприятий в Днепре, в результате чего пострадали по меньшей мере два человека.

Минувшей ночью в Харькове в результате российского авиаудара по больнице пострадали 73 человека. Повреждены медучреждения, жилые дома и автомобили.

При этом днем 3 ноября российский дрон попал в частный дом в селе Хотов на Киевщине. Погиб 14-летний ребенок, один из родителей получил ранение.

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