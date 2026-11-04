Оккупанты ночью ударили по одному из предприятий в Днепре, есть пострадавшие

В ночь на 4 ноября враг нанес удар по одному из предприятий в Днепре, в результате чего пострадали по меньшей мере два человека.

Об этом руководитель ОВА Александр Ганжа сообщает в соцсетях.

Как известно, около 03:30 в Днепровском районе объявляли красный уровень воздушной тревоги.

По словам чиновника, в результате российской атаки на предприятии вспыхнул пожар.

«Мужчин 38 и 57 лет госпитализировали с осколочными ранениями. Их состояние медики оценивают как средней тяжести», – говорится в сообщении.

В настоящее время другие детали о последствиях атаки уточняются. Кроме этого, Ганжа уточнил, что этой ночью 11 вражеских БпЛА силы ПВО сбили в небе над Днепропетровщиной.

Напомним, прошлой ночью в Харькове в результате российского авиаудара по больнице пострадали 73 человека. Повреждены медучреждения, жилые дома и автомобили.

При этом днем 3 ноября российский дрон попал в частный дом в селе Хотов на Киевщине. Погиб 14-летний ребенок, один из родителей получил ранение.

Также количество жертв российского авиаудара по Камышевахе в понедельник, 2 ноября, возросло до 33 человек.

Как известно, в ночь на 4 ноября российские войска атаковали один из торговых центров в Одессе и нанесли удар по частному предприятию в Полтаве.

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