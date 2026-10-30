Более 43 млн американцев досрочно проголосовали на промежуточных выборах в Конгресс

Менее чем за неделю до промежуточных выборов в Конгресс США досрочно проголосовали уже более 43 млн американцев. Темпы голосования значительно превышают показатели большинства предыдущих избирательных кампаний.

Об этом сообщает BBC.

23 октября 2026, 04:58 Проигрыш республиканцев на промежуточных выборах не остановит Трампа во внешней политике – Politico Промежуточные выборы в США вряд ли существенно ограничат полномочия Трампа на международной арене. Он может потерять поддержку Конгресса, однако это не остановит его от принятия противоречивых решений.

По данным Избирательной лаборатории Университета Флориды, ежедневно на досрочных выборах голосуют от четырех до пяти миллионов американцев. Это значительно больше, чем во время большинства предыдущих выборов.

Наибольший рост явки по сравнению со средними показателями зафиксировали в штате Техас. Кроме того, активнее, чем обычно, голосуют представители латиноамериканских общин.

В целом нынешняя явка может превысить показатели выборов 2020 года и даже 2018-го. Последние установили рекорд участия избирателей в промежуточных выборах в Конгресс, который превзошел предыдущий рекорд 1914 года.

По словам профессора Майка Макдональда, который руководит базой данных Избирательной лаборатории Университета Флориды, в Техасе уже проголосовали более 5,8 млн человек. Это примерно на 1,75 млн больше, чем за весь период досрочного голосования в 2022 году.

Техас стал одним из ключевых штатов, где будет определяться, какая партия будет контролировать Сенат в течение оставшейся части президентского срока Дональда Трампа. Данные штатов, где избиратели при регистрации указывают партийную принадлежность, свидетельствуют об увеличении количества голосов за демократов. В то же время активность республиканцев в целом остается на уровне 2022 года.

27 октября 2026, 12:26 Трамп пообещал $1 млн за информацию о фальсификациях на выборах в США Дональд Трамп объявил вознаграждение в $1 млн за сообщения о фальсификациях на предыдущих и будущих выборах в США.

По состоянию на четверг, 29 октября, среди досрочно поданных бюллетеней 44% принадлежали избирателям, зарегистрированным как демократы, 31,2% – республиканцам. Еще 24,7% голосов отдали люди, не имеющие партийной принадлежности. Эти данные охватывают примерно половину штатов, где при регистрации нужно указывать партию.

Также выросла избирательная активность среди латиноамериканских и темнокожих граждан. В то же время явка среди белых избирателей примерно соответствует показателям досрочного голосования 2022 года.

Макдональд объясняет, что это может быть связано с традиционной поддержкой Демократической партии среди представителей этнических меньшинств, тогда как белые избиратели чаще поддерживают республиканцев.

В некоторых округах Техаса вблизи границы с Мексикой, где более 90% населения составляют латиноамериканцы, также зафиксировали резкий рост активности. По оценке профессора, отдельные округа могут превзойти показатели явки 2022 года только за счет досрочного голосования.

Рост популярности досрочного голосования наблюдается в течение последних лет. Эту тенденцию ускорила пандемия COVID-19, после которой все больше штатов начали предлагать возможность голосовать заранее – лично или по почте.

Во время выборов 2020 года, когда американцы выбирали президента и представителей Конгресса, более двух третей всех бюллетеней подали досрочно. Половину из них отправили по почте. В то же время сейчас избиратели все чаще отдают предпочтение личному голосованию, даже если делают это досрочно. Также они возвращают бюллетени раньше, чем во время предыдущих выборов.

Некоторые города уже сообщают о рекордной активности. В частности, в четверг Миннеаполис заявил, что установил рекорд досрочного голосования для выборов, которые не являются президентскими.

Досрочное голосование будет постепенно завершаться, поскольку штаты будут прекращать эту возможность за несколько дней до основного дня выборов, которые состоятся во вторник, 3 ноября.

Напомним, промежуточные выборы в США определят, какая партия будет контролировать Конгресс в течение следующих двух лет. На них переизбирают всех членов Палаты представителей и часть сенаторов.

Недавно президент США Дональд Трамп объявил вознаграждение в размере $1 млн за сообщения о фальсификациях на предыдущих выборах и предстоящих промежуточных выборах в Конгресс. Деньги выплатят при условии ареста и осуждения причастных к нарушениям.

Также ранее Трамп пообещал выплатить по 5 тысяч долларов всем совершеннолетним гражданам, если республиканцы удержат контроль над Палатой представителей и Сенатом по итогам ноябрьских промежуточных выборов. А деньги на эту инициативу, по его словам, могут взять из поступлений от таможенных пошлин и других государственных доходов.

Тем временем сообщалось, что демократы могут готовить ряд расследований против Трампа, которые начнут, если республиканцы потерпят поражение на выборах.

СМИ также уже сообщали о том, что россия готовится к новым попыткам повлиять на избирательный процесс в США с помощью дезинформации, искусственного интеллекта и других цифровых инструментов. Американские чиновники также ожидают активности со стороны Ирана и Китая.

В то же время, по данным СМИ, даже если демократы получат контроль над одной или обеими палатами Конгресса США на промежуточных выборах в ноябре, это вряд ли существенно ограничит действия президента Дональда Трампа на международной арене. Украина и Европа должны готовиться к новым непредсказуемым решениям Вашингтона.

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