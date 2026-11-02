Трамп может усилить давление на НАТО и ограничить помощь Украине в случае поражения на выборах – СМИ

Европейские союзники опасаются, что президент США Дональд Трамп может значительно усилить давление на НАТО, если Республиканская партия потерпит поражение на промежуточных выборах в Конгресс. Среди возможных шагов – сокращение американского военного присутствия в Европе, уменьшение финансирования Альянса и ограничение поставок вооружения Украине.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на пятерых дипломатов НАТО.

23 октября 2026, 04:58 Проигрыш республиканцев на промежуточных выборах не остановит Трампа во внешней политике – Politico Промежуточные выборы в США вряд ли существенно ограничат полномочия Трампа на международной арене. Он может потерять поддержку Конгресса, однако это не остановит его от принятия противоречивых решений.

По словам собеседников издания, европейские страны готовятся к худшему сценарию после выборов в США. Они опасаются, что потеря республиканцами контроля над Конгрессом может побудить Трампа активнее действовать в сфере внешней политики, где у президента больше полномочий.

В частности, если Конгресс ограничит возможности Трампа реализовывать внутриполитические инициативы, он может сосредоточиться на международных вопросах, пытаясь закрепить свое политическое наследие. Трое дипломатов предполагают, что одним из таких шагов может стать вывод еще нескольких тысяч американских военных из Европы.

«Обычно президенты, теряющие политическое влияние, сочетают демонстрацию своего разочарования с авантюризмом во внешней политике», – отметил один из высокопоставленных европейских чиновников в сфере обороны.

Кроме того, президент США может связать дальнейшее пребывание американских войск в Европе с согласием европейских стран на мирное соглашение по Украине, которое поддерживает Вашингтон.

Бывшая представительница НАТО и эксперт Королевского института объединенных служб Оана Лунгеску предупредила, что вопросы американского военного присутствия, Украины и европейской безопасности могут стать частью более широкого соглашения между Трампом и российским диктатором владимиром путиным.

«Существует риск, что все эти вопросы – пересмотр военного присутствия США, Украина, европейский порядок безопасности – определенным образом будут рассматриваться как часть значительно большего соглашения с путиным», – заявила она.

По мнению эксперта, это может создать крайне опасную ситуацию для безопасности Европы.

25 октября 2026, 16:11 Демократы могут добиться нового пакета помощи Украине в случае победы на выборах – Reuters Если демократы получат контроль над Конгрессом США, они смогут определять порядок рассмотрения законопроектов и попытаться возобновить помощь Украине.

Собеседники Politico также не исключают, что Трамп может сократить взносы США в общий бюджет НАТО, ограничить работу программы PURL, через которую союзники закупают американское вооружение для Украины, а также продолжить сближение с россией.

По данным издания, значительное поражение республиканцев на выборах также может привести к кадровым изменениям в Пентагоне. В частности, под угрозой увольнения может оказаться министр обороны США Пит Хегсет, который стал непопулярным среди конгрессменов из-за отказа регулярно отчитываться о военных операциях и бюджетных расходах.

В случае перехода Конгресса под контроль демократов Хегсет может столкнуться с расследованиями относительно увольнения десятков генералов и адмиралов, а также хода войны с Ираном. В то же время его возможная отставка способна отсрочить решение о выводе американских войск из Европы на несколько недель или месяцев из-за переходного периода в Пентагоне.

В то же время в Белом доме отвергли критику политики Трампа в отношении НАТО. Помощница пресс-секретаря Белого дома Оливия Вейлз заявила, что американский президент сделал для Альянса больше, чем кто-либо другой. В частности, она упомянула договоренность союзников об увеличении оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году, усилении американского военного присутствия в Гренландии и усилиях по завершению войны россии против Украины.

В то же время она подчеркнула, что Трамп остается недоволен позицией союзников по НАТО во время войны с Ираном, поскольку считает, что они должны были поддержать США.

Напомним, до промежуточных выборов в Конгресс США остается менее недели, а свой выбор досрочно уже сделали более 43 миллионов американцев. Нынешняя активность избирателей существенно опережает темпы прошлых избирательных кампаний.

По данным Reuters, возможный успех Демократической партии на ноябрьских выборах способен изменить подходы Вашингтона относительно поддержки Украины. В частности, демократы будут стремиться утвердить новый пакет помощи вопреки позиции президента Дональда Трампа.

Впрочем, издание Politico предполагало, что даже победа Демократической партии и получение контроля над одной или обеими палатами Конгресса вряд ли существенно ограничат внешнеполитические действия Дональда Трампа. Поэтому Украине и европейским союзникам стоит быть готовыми к следующим непредсказуемым шагам со стороны США.

Сам Трамп накануне предположил, что ему придется активно использовать право вето, если Демократическая партия получит большинство в Конгрессе по итогам промежуточных выборов.

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