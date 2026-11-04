В Камышевахе продолжается поисково-спасательная операция: под завалами могут быть еще 38 человек

В Камышевахе Запорожской области продолжается поисково-спасательная операция на месте российского авиаудара 2 ноября. Из-под завалов уже извлекли тела 31 погибшего, еще 59 человек считаются пропавшими без вести. По предварительным оценкам, под завалами могут оставаться еще 38 человек.

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

По его словам, на данный момент удалось установить личности 12 из 31 погибшего. В то же время 59 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Часть из них, вероятно, удастся идентифицировать среди уже найденных погибших.

На месте трагедии продолжают работать спасатели.

Тем временем в Запорожской ОВА сообщили о финансовой поддержке семей погибших и пострадавших в результате российской атаки.

По словам представителя ОВА Михаила Семикина, из областного бюджета профинансируют похороны погибших, а раненым предусмотрены денежные выплаты.

В частности, пострадавшие с ранениями средней тяжести смогут получить 20 тысяч гривен. В случае более тяжелых ранений предусмотрена дополнительная выплата в размере 30 тысяч гривен.

Таким образом, общая сумма помощи для одного раненого человека может составлять до 50 тысяч гривен.

Напомним, российские войска в течение утра 2 ноября нанесли несколько ударов авиабомбами по поселку Камышеваха, в частности атаковали школу, которую использовали для раздачи гуманитарной помощи местным жителям. Накануне президент Владимир Зеленский сообщал о 33 погибших в результате удара.

А в ночь на 3 ноября враг нанес комбинированный удар по одному из районов Харькова баллистикой и КАБами, попав в медучреждение. Уже известно о 73 пострадавших.

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