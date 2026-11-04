ЕС готовит «более осторожный» план вступления Украины и требует ускорения реформ – Politico

Европейская комиссия готовит более осторожный план переговоров относительно вступления Украины в Европейский Союз. Документ предусматривает завершение переговоров только по семи направлениям в 2027 году без определения конкретной даты членства.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии, который оказался в распоряжении журналистов.

13 октября 2026, 10:13 Почти половина граждан ЕС поддерживают быстрое вступление Украины в блок – опрос В Европейском Союзе 47 процентов населения согласны, чтобы Украина присоединилась к ЕС по ускоренному сценарию. В то же время больше половины европейцев – против быстрого вступления.

Согласно документу, Брюссель призывает Киев срочно и существенно ускорить реформы в сфере верховенства права. Выполнение ключевых требований в этой области в течение первой половины 2027 года является необходимым условием для предварительного завершения переговоров по отдельным направлениям.

В Еврокомиссии определили семь направлений, по которым Украина потенциально сможет завершить переговоры в следующем году. В частности, в первой половине 2027 года речь идет об образовании и культуре, а во второй – об интеллектуальной собственности, занятости и социальной политике, промышленной политике, научных исследованиях, внешних отношениях, а также внешней политике и безопасности.

В то же время документ свидетельствует о все большей разнице в темпах евроинтеграции Украины и Молдовы, которые ранее продвигались к членству в ЕС параллельно.

По оценкам Еврокомиссии, Молдова в 2027 году может завершить переговоры более чем по 20 направлениям, тогда как Украина – только по семи. Это создает предпосылки для фактического разделения процессов вступления двух стран.

В Брюсселе признают, что внедрение необходимых изменений требует значительных ресурсов, времени и консультаций. Ситуацию дополнительно осложняет полномасштабная война, которая создает чрезвычайную нагрузку на украинское правительство и парламент.

При этом Еврокомиссия не устанавливает конечной даты завершения переговоров о вступлении Украины в ЕС. В документе подчеркивается, что дорожная карта может пересматриваться в зависимости от прогресса реформ. Это оставляет возможность ускорить переговорный процесс.

Кроме того, Еврокомиссия призывает до конца 2026 года открыть переговоры по двум блокам, которые пока остаются заблокированными. Речь идет о четвертом кластере, охватывающем зеленую повестку дня и устойчивое транспортное и инфраструктурное взаимодействие, а также пятом – ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности.

В Брюсселе считают, что Украина уже выполнила необходимые условия для открытия этих переговорных блоков.

В то же время издание отмечает, что даже завершение переговоров по всем направлениям не будет означать автоматического вступления в ЕС. Украине также необходимо будет пройти дальнейшие процедуры, в частности согласование и ратификацию договора о присоединении.

Напомним, накануне премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что по состоянию на начало ноября Украина уже открыла четыре переговорных кластера по членству в Европейском Союзе и планирует запустить остальные до конца текущего года.

Как известно, 13 октября ЕС открыл переговоры по вступлению Украины по кластерам «Внутренний рынок» и «Конкурентоспособность и инклюзивный рост».

Однако впоследствии стало известно, что Венгрия снова заблокировала открытие двух последних переговорных кластеров для Украины.

Будапешт несколько месяцев блокировал открытие этих направлений, однако впоследствии изменил свою позицию на фоне принятия в Украине закона, который предусматривает обеспечение прав европейских национальных меньшинств в соответствии с практиками ЕС.

Ранее «Слово и дело» сравнило темпы евроинтеграции Украины со вступлением в ЕС самой Венгрии, а также Польши, Словакии и Румынии.

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