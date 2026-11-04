Промежуточные выборы в США: СМИ обнародовали предварительные прогнозы голосования

На промежуточных выборах в Конгресс США прогнозируется, что Демократическая партия как минимум получит контроль над Палатой представителей, завоевав большинство мест. На данный момент известно, что также демократы отобрали у республиканцев два ключевых места в Сенате – от Северной и Южной Каролины.

Об этом говорится в предварительных прогнозах Associated Press и NYT, а также телеканалов CNN, CBS News и CNBC.

3 ноября 2026, 10:38 Не только Конгресс: кого выбирают на промежуточных выборах в США Сегодня в США пройдут промежуточные выборы, которые называют одними из важнейших в современности. Кого на них выбирают и какие шансы у демократов победить республиканцев – на инфографике «Слово и дело».

В США уже начали поступать первые результаты голосования за 35 сенаторов и 435 конгрессменов в Палате представителей. Для большинства в Сенате партии необходимо иметь 51 голос. В Палате представителей преимущество будет иметь та партия, которая делегирует как минимум 218 конгрессменов.

Сейчас демократам нужно получить четыре мандата, не потеряв ни одного своего, чтобы получить большинство в Сенате. По предварительным данным, по состоянию на 05:30 демократам уже удалось укрепить позиции в Верхней палате Конгресса, отобрав у республиканцев места от Северной и Южной Каролины.

Кроме того, одним из первых подтвержденных победителей выборов в Сенат стал демократ Марк Уорнер, одержавший победу в штате Вирджиния.

Также демократы отвоевали у республиканцев сенатское кресло в самом густонаселенном республиканском штате США – в Техасе демократ Джеймс Таларико победил республиканца Кена Пакстона.

В целом судьба Сената продолжает зависеть от итогов борьбы еще в нескольких ключевых штатах, где разрыв между кандидатами остается минимальным.

В то же время первые итоги подсчета голосов на выборах в Палату представителей также фиксируют стартовое лидерство демократов. По предварительным данным из первых округов, демократы получили преимущество по количеству объявленных конгрессменов, в частности, одержав победу как минимум в трех округах в штате Флорида.

Также демократы первыми пересекли отметку в 100 мест в Палате представителей с предварительным преимуществом: 101 – демократы, 55 – республиканцы.

По первым результатам выборов, на данный момент Демократическая партия имеет 48 мест в новом составе Сената, а республиканцы – 37. В то же время по результатам губернаторских выборов, AP засчитывает демократам 18 постов, республиканцы же имеют – 11.

При этом The New York Times оценивает шансы демократов взять большинство и в Сенате, и в Палате представителей более чем в 95%.

Стоит отметить, что от окончательного распределения мандатов в Конгрессе США будет напрямую зависеть способность администрации президента Дональда Трампа принимать новые законы в течение следующих двух лет.

Напомним, промежуточные выборы в Конгресс США могут стать самыми дорогими в истории страны. Пятьдесят крупнейших доноров уже направили на поддержку политических сил 2,77 млрд долларов. Крупнейшим индивидуальным спонсором стал американский миллиардер Илон Маск.

Как известно, менее чем за неделю до промежуточных выборов в Конгресс США досрочно проголосовали уже более 43 млн американцев. Темпы голосования значительно превышают показатели большинства предыдущих избирательных кампаний.

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