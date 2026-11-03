Почти 10 млн человек выбирали новый дизайн евро: когда появятся обновленные купюры

Европейский центральный банк (ЕЦБ) завершил масштабный опрос относительно будущего дизайна банкнот евро. Свои предложения и предпочтения высказали 9,96 миллиона человек. Окончательную концепцию новых купюр планируют утвердить до конца 2026 года, а в обращение они начнут постепенно поступать в начале 2030-х годов.

Об этом говорится в сообщении Европейского центрального банка.

30 июля 2025, 17:14 Копейки теряют актуальность: как менялся вид и номинал украинских денег Украинские гривны и копейки вошли в обращение в 1996 году, с тех пор банкноты и монеты многократно меняли дизайн и номинал: Сначала в обращение ввели купюры в 200, потом – 500, и в конце концов – 1000 гривен. Затем начали изымать мельчайшие монеты.

Опрос длился с 23 июля по 21 сентября 2026 года. В нем приняли участие жители стран еврозоны и других государств. В общей сложности свои ответы предоставили 2,6% населения еврозоны.

Особенно активной оказалась молодежь – две трети ответов поступили от людей в возрасте до 35 лет. В то же время в ЕЦБ подчеркнули, что для обеспечения репрезентативности результаты проанализируют с помощью стандартных статистических методов.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что такое количество участников свидетельствует о значительном интересе европейцев к будущему виду банкнот.

«Это невероятное количество показывает, насколько европейцы заинтересованы в своих будущих банкнотах. Благодаря их участию в процессе обновления дизайна сделан важный шаг в подготовке новой серии банкнот», – заявила Лагард.

Какой дизайн могут получить новые банкноты евро

Участникам опроса предложили оценить десять отобранных дизайнерских проектов, разработанных на основе двух тематических направлений:

«Европейская культура» – концепция, посвященная культурному наследию Европы.

«Реки и птицы» – концепция, отражающая природное разнообразие континента.

Параллельно независимая исследовательская компания провела отдельный опрос среди репрезентативной выборки жителей еврозоны по аналогичным вопросам.

Результаты обоих исследований, рекомендации независимого жюри дизайнерского конкурса и техническая оценка станут основой для принятия окончательного решения. Ожидается, что Совет управляющих ЕЦБ определится с концепцией новых банкнот примерно в конце 2026 года.

Когда новые банкноты евро появятся в обращении

После утверждения концепции выбранный дизайн доработают для использования на настоящих банкнотах. Новые купюры будут иметь усовершенствованные элементы защиты от подделок, а также улучшения, направленные на повышение доступности и экологичности.

По предварительным планам, новые банкноты евро начнут постепенно вводить в обращение в начале 2030-х годов.

В то же время банкноты, которые используются сейчас, останутся в силе и продолжат находиться в обращении вместе с новой серией. Следовательно, обменивать старые купюры из-за обновления дизайна не нужно.

Напомним, 4 сентября Национальный банк Украины ввел в обращение новую банкноту номиналом 2000 гривен с портретом украинского поэта и диссидента Василия Стуса.

Также недавно Национальный банк Украины установил новый рекордный курс доллара США. во вторник, 27 октября, стоимость американской валюты будет закреплена на уровне 45,53 грн.

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