Удар по Камышевахе: число погибших возросло до 29 человек

Количество погибших в результате российских авиаударов по Камышевахе Запорожской области 2 ноября возросло до 29 человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин.

«Количество погибших в результате российских авиаударов по Камышевахе возросло до 29 человек. Ещё пять человек ранены, 48 считаются пропавшими без вести», – говорится в сообщении.

По данным ОВА, на месте российского удара продолжаются поисково-спасательные работы. Спасатели продолжают искать людей, судьба которых пока остаётся неизвестной.

В областной администрации выразили соболезнования семьям погибших и подчеркнули, что поиски пропавших без вести продолжаются. Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, российские войска в течение утра 2 ноября нанесли несколько ударов авиабомбами по посёлку Камышеваха, в том числе атаковали школу, которую использовали для раздачи гуманитарной помощи местным жителям. Ранее сообщалось о 24 погибших.

А в ночь на 3 ноября враг нанёс комбинированный удар по одному из районов Харькова баллистикой и КАБами, попав в медучреждение. Уже известно по меньшей мере о 62 пострадавших.

Кроме того, утром российские войска нанесли удары по Днепру. В результате атаки повреждены жилые дома, больница и отдел полиции. Также зафиксировано попадание по ТЭЦ. Ранения получили пять человек.

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