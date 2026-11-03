В Британии прогнозируют всплеск кибератак с ИИ на инфраструктуру в ближайшие два года

Великобритания готовится к ударам по критической инфраструктуре с помощью технологий искусственного интеллекта в ближайшие два года.

Об этом предупредил Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) в своем последнем отчете.

NCSC указывает на то, что вражеские субъекты, в частности из россии и Китая, пытаются эксплуатировать уязвимости, которые оставались без внимания на протяжении многих лет. Поэтому в течение ближайших двух лет использование искусственного интеллекта «вражескими субъектами» с высокой вероятностью увеличит масштаб и эффективность их операций.

21 сентября 2026, 12:49 Пять тревожных признаков того, что ИИ способен уничтожить человечество ИИ беспокоит правительства и своих творцов, передовые модели используют преступники, а сами нейросети все меньше зависят от людей. На инфографике «Слово и дело» – пять признаков, что искусственный интеллект имеет потенциал для уничтожения человечества.

В частности, возрастет количество кибератак с использованием программ-вымогателей, социальной инженерии и эксплуатации уязвимостей.

Ричард Горн, исполнительный директор NCSC, отмечает, что недостаточное финансирование технологий в организациях делает их уязвимыми для новых и более масштабных атак. Ситуация может привести к беспрецедентному росту киберинцидентов, что угрожает национальной безопасности.

«В ближайшие месяцы мы столкнемся с реальной перспективой беспрецедентного роста количества киберинцидентов. Но мы должны четко осознавать, что это происходит не потому, что искусственный интеллект изобрел новые способы атаковать нас. А потому, что уязвимости, которые слишком долго оставались без внимания, теперь могут быть обнаружены и использованы в масштабах, которые ранее были немыслимыми», – сказал Горн в своей речи.

Он добавил, что пока Британия избегает серьезных проблем «с дешевыми технологиями на протяжении десятилетий», но сейчас требуются срочные действия.

«Когда еды нет на полках, свет не включен, бизнесы банкротятся, нам, возможно, придется объяснять, что мы видели предупреждающие знаки, понимали риски, но все же не сделали правильного выбора», – сказал Ричард Горн.

Также он предположил, что Китай, с «большой вероятностью», имеет намерение и лучше всего подготовлен к использованию ИИ для операций против критической национальной инфраструктуры страны и других стратегических целей.

«Причем его деятельность представляет собой самый сложный и длительный кибервызов, с которым сталкивается Великобритания», – подытожил Горн.

Напомним, Папа Римский Лев XIV в начале сентября предупреждал об опасности искусственного интеллекта. Он заявил о риске «утраты человечности» из-за технологии.

А сооснователь Microsoft Билл Гейтс заявил, что искусственный интеллект уже достаточно мощен, чтобы при определенных обстоятельствах вызвать события, в результате которых могут погибнуть до миллиарда человек.

Также, по мнению главы МВФ Кристалины Георгиевой, стремительное развитие искусственного интеллекта и связанных с ним сфер может усилить риски для мировой экономики.

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