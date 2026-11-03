ГБР открыло уголовное производство из-за столкновений в Петропавловской Борщаговке

Государственное бюро расследований начало уголовное производство из-за событий 2 ноября в Петропавловской Борщаговке на Киевщине, где произошли стычки между гражданами и военнослужащими.

Об этом сообщили в ГБР.

3 ноября 2026, 08:59 Буданов назвал «недопустимыми» события в Петропавловской Борщаговке и анонсировал решения Буданов назвал события в Петропавловской Борщаговке недопустимыми. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, а силовой блок готовит соответствующие решения.

Как отмечается, уголовное производство открыто по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

По словам правоохранителей, события разворачивались возле частного дома, который использовали для временного размещения военнослужащих Национальной гвардии, возвращенных после самовольного оставления части (СОЧ).

После распространения в социальных сетях сообщений о якобы незаконном удерживании военных возле здания собрались граждане. Впоследствии конфликт перерос в стычки, во время которых прозвучали выстрелы и были повреждены служебные автомобили полиции.

Работники ГБР выехали на место события и работали совместно с представителями прокуратуры, Национальной полиции и Офиса военного омбудсмена при содействии Нацгвардии.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что уже направил запросы во все правоохранительные органы с требованием проверить обстоятельства инцидента.

В частности, омбудсмен требует установить правовые основания пребывания военнослужащих и представителей Нацгвардии в частном доме, выяснить, какие задачи они там выполняли и были ли соблюдены требования законодательства.

«Необходимо установить, что это за дом, какие задачи выполняли там военнослужащие и представители Национальной гвардии, были ли соблюдены требования законодательства», – подчеркнул Лубинец.

В то же время омбудсмен осудил действия гражданских лиц, участвовавших в нападении на военнослужащих. Он подчеркнул, что любые нападения на представителей Нацгвардии, военных и полицейских недопустимы.

Лубинец также требует дать юридическую оценку действиям этих граждан. По его словам, подобные конфликты нельзя решать, заранее оправдывая одну из сторон и осуждая другую. Вместо этого необходимо установить все факты и объективно оценить действия каждого участника.

«Никаких двойных стандартов быть не должно», – подчеркнул омбудсмен.

Он призвал украинцев не допускать обострения внутренних конфликтов, подчеркнув, что общим врагом остается россия.

Напомним, 2 ноября в Telegram-каналах распространили сообщение о том, что вооруженные мужчины якобы удерживают около 40 человек в подвале здания. В полиции заявили, что информация о якобы незаконном удерживании людей в заложниках и гибели мужчины не соответствует действительности.

В дом в Петропавловской Борщаговке прибыл командующий Нацгвардией Александр Пивненко. Он подтвердил, что там находятся военнослужащие НГУ в СОЧ и заявил, что четыре человека, нуждавшиеся в медицинской помощи, уже доставлены в больницу.

Как известно, Национальная гвардия Украины пообещала назначить служебное расследование, чтобы установить все обстоятельства инцидента в Петропавловской Борщаговке и выяснить, были ли нарушения.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов назвал события, произошедшие 2 ноября в Петропавловской Борщаговке на Киевщине, недопустимыми и вредящими единству украинцев.

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