В США уволили генерала, передававшего журналистам секретные данные об Украине и Иране – СМИ

Генерал-лейтенант армии США Бретт Сильвия признался, что в течение года передавал журналистам секретную информацию об Украине и Иране. После внутреннего расследования Пентагона его уволили с должности.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на отчет расследования и американских чиновников.

29 сентября 2026, 06:45 Хакеры взломали базу Пентагона, получив доступ к данным около 3 млн военных – СМИ В Пентагоне произошла масштабная утечка данных. В результате хакерского взлома огромной кадровой базы данных была похищена конфиденциальная информация об около 3 млн военнослужащих.

По данным издания, Сильвия передавал информацию двум журналистам из разных медиа. Утечки начались еще в июне 2025 года. Для общения он использовал мессенджер Signal, а также встречался с одним из журналистов в ресторане в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Во время одной из встреч генерал рассказал о военной помощи США Украине, опираясь на собственные заметки, сделанные при ознакомлении с секретным документом. Он не согласовывал передачу этих сведений с пресс-службой Пентагона.

Следователи также установили, что Сильвия удалил переписку и историю звонков с одним из журналистов в Signal. Генерал объяснил это случайностью и заявил, что не помнит содержания сообщения, которое, вероятно, касалось Ирана.

Кроме этого, он признал, что был одним из источников материала, в котором критиковали руководство Пентагона.

По информации источника Axios, исполняющий обязанности министра армии США Адам Телле якобы пытался добиться публичной поддержки Сильвии со стороны Объединенного комитета начальников штабов. После того как военному руководству сообщили причины увольнения генерала, заявление отозвали. В армии США опровергли, что офис Телле вмешивался в эту ситуацию.

Axios отмечает, что увольнение Сильвии произошло на фоне усиления борьбы Пентагона с утечками информации. В июле ведомство вместе с Министерством юстиции США создало рабочую группу для поиска лиц, передающих журналистам закрытые сведения.

Напомним, в 2025 году в Пентагоне уже отстраняли чиновников в рамках масштабного расследования утечки секретной информации.

А недавно сообщалось, что хакеры взломали огромную кадровую базу данных Пентагона, в результате чего была похищена конфиденциальная информация о примерно 3 млн американских военных.

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