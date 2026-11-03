Осужденный экс-глава Тернопольского облсовета обжаловал приговор

Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор, которым к 9 годам лишения свободы приговорили бывшего председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко за получение неправомерной выгоды и незаконное хранение боеприпасов.

Такое решение 29 октября принял Кассационный уголовный суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновным экс-председателя Тернопольского облсовета Головко. Ему назначили наказание в виде 9 лет заключения с конфискацией имущества. Апелляционная палата ВАКС оставила этот приговор без изменений и взяла под стражу Головко.

«Открыть кассационное производство по делу по кассационной жалобе защитника осужденного (Головко – ред.) на приговор ВАКС от 18 июня 2025 года и определение АП ВАКС от 8 июля 2026 года», – говорится в решении.

Напомним, САП направила в суд дело экс-председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко, первого заместителя председателя и заместителя председателя Тернопольской ОВА Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука соответственно. По версии обвинения, они высказывали настойчивые просьбы местному бизнесмену и волонтеру предоставить в целом более 2,4 млн грн за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского областного совета, а также за осуществление оплаты по задолженности Тернопольской ОВА перед ООО за работы, которые уже были выполнены и приняты в 2022 году.

Такие неправомерные действия чиновников совершались несмотря на то, что предприниматель занимался волонтерской деятельностью и всячески помогал силам обороны Украины. Председателя Тернопольского облсовета и двоих заместителей председателя Тернопольской ОВА задержали «на горячем» сразу после получения ими части оговоренных средств, а именно более 600 тыс. грн.

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