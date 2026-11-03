«Россия считает, что США этот сигнал не заметят»: Зеленский сделал заявление о массированном ударе

Российская федерация показательно массированно атаковала Украину в день американских выборов в Конгресс. Кремль считает, что Соединенные Штаты этот их сигнал не заметят.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя массированный комбинированный удар оккупантов по Украине в ночь на 3 ноября.

3 ноября 2026, 10:38 Не только Конгресс: кого выбирают на промежуточных выборах в США Сегодня в США пройдут промежуточные выборы, которые называют одними из важнейших в современности. Кого на них выбирают и какие шансы у демократов победить республиканцев – на инфографике «Слово и дело».

«Сложный массированный удар нанесли россияне этой ночью, просчитанный прежде всего против критической инфраструктуры. И главная мишень – энергетика, генерация и подстанции… Очень показательно, что все это в день американских выборов в Конгресс. Россияне считают, что Америка этот их сигнал не заметит. Но нужно замечать и останавливать такой террор. Нужно помогать Украине защищать небо, иначе россия никогда не прекратит своих ракетных ударов», – отметил Зеленский.

По данным президента, только за последнюю ночь россияне выпустили 289 ударных дронов, 17 баллистических и 59 крылатых ракет. И сейчас продолжают атаковать мирные города страны.

Кроме этого, со вчерашнего дня продолжается спасательная операция в Камышевахе Запорожской области.

«К сожалению, возросло количество погибших. Двадцать девять человек были убиты россией. Мои соболезнования родным и близким. Пятеро ранены. Под завалами еще люди. Работы продолжаются, насколько позволяет ситуация с безопасностью», – добавил президент.

Зеленский обратился к партнерам с призывом о помощи и заявил, что «мир нужно помогать строить честно и надежно, и Америка может это сделать».

«Спасибо всем, кто не будет молчать об этом российском ударе. Спасибо каждому, кто поддерживает защиту Украины», – подытожил президент.

Как известно, в ночь на 3 ноября российские войска выпустили по Украине баллистические и авиационные ракеты, а также 289 ударных беспилотников разных видов.

В частности враг нанес комбинированный удар по одному из районов Харькова баллистикой и КАБами, попав в медучреждение. Уже известно о более чем 70 пострадавших.

Также как известно, в Днепре в результате российской атаки утром 3 ноября погибла один человек, еще 17 получили ранения. Под удар попали медицинские учреждения города, в частности амбулатория и больница, где находились почти 100 пациентов.

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