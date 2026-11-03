Атака рф на Днепр: поврежден хоспис для пожилых людей, есть погибший

В Днепре в результате российской атаки 3 ноября погиб один человек, еще 17 получили ранения. Под удар попали медицинские учреждения города, в частности амбулатория и больница, где находились почти 100 пациентов.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.

«Из-за атаки россиян на Днепр погиб один человек. Спасатели пытаются деблокировать тело погибшего из-под завалов», – говорится в сообщении.

Кроме того, количество раненых в результате российского удара возросло до 17. Во время поисково-спасательных работ чрезвычайники достали из-под завалов живую женщину. В настоящее время медики оказывают ей необходимую помощь.

Как известно, из-за атаки повреждены здания амбулатории центра медико-санитарной помощи и одной из городских больниц.

На момент удара в больнице находились почти 100 пациентов. По информации ОВА, никто из них, а также из медицинских работников не пострадал. В настоящее время пациентов переводят в другие медицинские учреждения города.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате российского удара поврежден хоспис для смертельно больных пожилых людей.

Напомним, утром 3 ноября российские войска нанесли удары по Днепру. В результате атаки повреждены жилые дома, больница и отдел полиции. Также зафиксировано попадание по ТЭЦ. Ранее сообщалось о пяти раненых.

Также накануне стало известно, что количество погибших в результате российских авиаударов по Камышевахе Запорожской области 2 ноября возросло до 29 человек.

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