США попросят союзников по НАТО увеличить финансирование закупок оружия через PURL – СМИ

Соединенные Штаты Америки планируют обратиться к союзникам по НАТО с просьбой увеличить финансирование программы поставок американского оружия Украине PURL. В настоящее время дефицит средств на уже согласованные пакеты вооружения составляет около 2 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом закрытых обсуждений.

12 октября 2026, 17:56 Поддержка Украины через PURL продолжает поступать – представитель НАТО Чиновник НАТО опроверг остановку поставок вооружения Украине в рамках механизма PURL. На данный момент вооружение продолжает поступать.

По словам собеседников агентства, Вашингтон может обратиться к партнерам с соответствующей просьбой уже в ноябре. США уже предупредили некоторых союзников о намерении привлечь дополнительные средства.

Точная сумма, которую американская сторона планирует запросить, пока неизвестна. В то же время дефицит финансирования уже одобренных пакетов вооружения оценивают примерно в 2 млрд долларов.

Как отмечают источники, США продолжают поставлять Украине вооружение даже до того, как союзники перечисляют средства для его оплаты. Если Пентагон примет решение о новых поставках, нехватка финансирования может вырасти.

В Пентагоне и Государственном департаменте США на запросы журналистов относительно комментариев оперативно не ответили.

Как известно, программа PURL является одним из ключевых механизмов военной поддержки Украины со стороны НАТО. Она предусматривает, что союзники финансируют закупку американского вооружения, которое впоследствии передают Киеву. Предыдущие пакеты содержали, в частности, критически важные средства противовоздушной обороны и другое военное оборудование.

Напомним, недавно СМИ писали о том, что европейские союзники опасаются, что президент США Дональд Трамп может значительно усилить давление на НАТО, если Республиканская партия потерпит поражение на промежуточных выборах в Конгресс. Среди возможных шагов – сокращение американского военного присутствия в Европе, уменьшение финансирования Альянса и ограничение поставок вооружения Украине.

Главный военный командующий НАТО, генерал Алексус Гринкевич заявил, что Соединенные Штаты продолжают поставлять Украине ракеты ПВО для «Patriot» и пакеты вооружения, оплаченные европейскими союзниками в рамках инициативы PURL.

Также как известно, ранее администрация президента США Дональда Трампа предупреждала Украину и европейских союзников, что может прекратить обмен разведывательной информацией и закупки американского оружия для Киева, если Украина не остановит дальнобойные удары по энергетическим объектам россии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.