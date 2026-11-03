Баллистика, авиаракеты и дроны: ПВО ночью обезвредила 309 вражеских целей

В ночь на 3 ноября российские войска выпустили по Украине баллистические и авиационные ракеты, а также 289 ударных беспилотников различных видов. Силам ПВО удалось обезвредить 309 вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 2 ноября враг атаковал Украину:

баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, противокорабельными ракетами Циркон из Ростовской, Воронежской, Курской обл. рф;

59 крылатыми (авиационными) ракетами воздушного, наземного базирования Х-101/Х-59/Х-69/Искандер-К из Вологодской, Оренбургской, Орловской обл. рф;

289 ударными БпЛА типа Shahed (120 из них – реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф., ВОТ Донецк, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым.

Основные направления удара – Киевщина, Харьковщина, Винниччина, Днепропетровщина.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 309 вражеских воздушных целей, в частности:

3 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23/Циркон;

49 крылатых ракет Х-101/Х-59/Х-69/Искандер-К (информация относительно 3 ракет уточняется);

257 вражеских БпЛА типа Shahed (89 из них – реактивные), Гербера и дроны других типов.

Зафиксированы попадания ракет и ударных БпЛА противника на 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях.

Напомним, в ночь на 3 ноября враг нанес комбинированный удар по одному из районов Харькова баллистикой и КАБами, попав в медучреждение. Уже известно о как минимум 62 пострадавших.

Также как известно, в Днепре в результате российской атаки утром 3 ноября погиб один человек, еще 17 получили ранения. Под удар попали медицинские учреждения города, в частности амбулатория и больница, где находились почти 100 пациентов.

Также накануне стало известно, что количество погибших в результате российских авиаударов по Камышевахе Запорожской области 2 ноября возросло до 29 человек.

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