Баллистика, авиаракеты и дроны: ПВО ночью обезвредила 309 вражеских целей

Национальная безопасность
Читати українською
В ночь на 3 ноября россия атаковала Украину ракетами и 289 беспилотниками. ПВО обезвредила 309 воздушных целей, зафиксированы попадания на 23 локациях.
Фото getty images

В ночь на 3 ноября российские войска выпустили по Украине баллистические и авиационные ракеты, а также 289 ударных беспилотников различных видов. Силам ПВО удалось обезвредить 309 вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 2 ноября враг атаковал Украину:

  • баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, противокорабельными ракетами Циркон из Ростовской, Воронежской, Курской обл. рф;
  • 59 крылатыми (авиационными) ракетами воздушного, наземного базирования Х-101/Х-59/Х-69/Искандер-К из Вологодской, Оренбургской, Орловской обл. рф;
  • 289 ударными БпЛА типа Shahed (120 из них – реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф., ВОТ Донецк, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым.

Основные направления удара – Киевщина, Харьковщина, Винниччина, Днепропетровщина.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 309 вражеских воздушных целей, в частности:

  • 3 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23/Циркон;
  • 49 крылатых ракет Х-101/Х-59/Х-69/Искандер-К (информация относительно 3 ракет уточняется);
  • 257 вражеских БпЛА типа Shahed (89 из них – реактивные), Гербера и дроны других типов.

Зафиксированы попадания ракет и ударных БпЛА противника на 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях.

Напомним, в ночь на 3 ноября враг нанес комбинированный удар по одному из районов Харькова баллистикой и КАБами, попав в медучреждение. Уже известно о как минимум 62 пострадавших.

Также как известно, в Днепре в результате российской атаки утром 3 ноября погиб один человек, еще 17 получили ранения. Под удар попали медицинские учреждения города, в частности амбулатория и больница, где находились почти 100 пациентов.

Также накануне стало известно, что количество погибших в результате российских авиаударов по Камышевахе Запорожской области 2 ноября возросло до 29 человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Ракетный удар Беспилотник Ракеты Атака БПЛА Война с Россией Воздушные силы ПВО Дрон Война в Украине Противовоздушная оборона Атака рф на Украину
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Россияне в течение дня запустили по Украине 81 дрон: сколько целей обезвредила ПВО
В Киеве из-за проблем со светом временно остановили движение трамваев и троллейбусов
Германия выделит Украине зимний пакет поддержки
Ситуация со светом в Киеве очень сложная, в городе разворачивают пункты обогрева – Кличко
Экс-спикеру Зеленского Юлии Мендель объявили подозрение в государственной измене
Мерц анонсировал новую встречу «Коалиции желающих»: когда и где состоится
авторская колонкаВойна за нефть и свет: чего ждать от боевых действий зимой
Беспорядки в Петропавловской Борщаговке: СБУ установила около 100 участников
инфографикаБронирование, субсидии, пенсионные доплаты: основные изменения и дедлайны для украинцев в ноябре-2026
Пять стран Европы отказались играть с рф на чемпионате мира по хоккею
Больше новостей