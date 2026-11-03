Верховный суд подтвердил оправдание экс-чиновницы филиала «Укрзализныци»

Верховный суд оставил без изменений приговор, которым оправдали бывшую начальницу управления закупочных процедур государственным предприятием «Укрзалызнычпостач» АО «Укрзализныця» Ирину Гордееву от обвинений в завладении 21,4 млн грн предприятия.

Такое решение 13 октября принял Кассационный уголовный суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал невиновной экс-начальницу управления ГП «Укрзалызнычпостач» Ирину Гордееву. Апелляционная палата ВАКС оставила этот приговор без изменений. Поэтому прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал кассационную жалобу.

«Определение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 11 февраля 2026 года в отношении оправданной (Гордеевой – ред.) оставить без изменения, а кассационную жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, принимавшего участие в уголовном производстве в судах первой и апелляционной инстанций – без удовлетворения», – говорится в решении.

Напомним, по этому делу НАБУ и САП обвиняют четырех человек: Надежду Богдан, Дмитрия Цивуна, Романа Кравчука и Ирину Гордееву. По версии следствия, бывший заместитель директора «Укрзалызнычпостача» Кравчук, экс-председатель комитета по конкурсным торгам «Укрзалызнычпостача» Гордеева якобы по предварительному сговору с директором ООО «Инкомм» Богдан и финансовым директором ООО «Союз-Энерго» Цивуном в результате осуществления в 2014 году государственной закупки элементов скреплений для железнодорожного пути по завышенным на 21,4 млн грн ценам нанесли ущерб госпредприятию. Гордееву решили судить отдельно.

Напомним, по этому же делу также подозревают украинского бизнесмена Алексея Беленького, который, по данным следствия, является бенефициаром группы компаний «Инкомм». В настоящее время он скрывается в Болгарии, а в Украине его планируют судить заочно также в ВАКС.

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