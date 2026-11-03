Россияне массированно атаковали Днепр: попадания в жилой квартал и ТЭЦ, есть раненые

Утром 3 ноября российские войска нанесли удары по Днепру. В результате атаки повреждены жилые дома, больница и отдел полиции. Также зафиксировано попадание по ТЭЦ. Ранения получили пять человек.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА и мэр Днепра Борис Филатов.

По данным ОВА, российские войска атаковали город на рассвете. В результате ударов повреждены дома.

Городской голова Борис Филатов уточнил, что в Самарском районе Днепра зафиксировано попадание в жилой квартал, отдел полиции и ТЭЦ. Кроме того, в результате атаки изуродована больница.

Впоследствии в ОВА сообщили, что в результате утренней атаки ранения получили пять человек. Всех пострадавших госпитализировали. Двое мужчин в возрасте 80 и 81 год находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время на месте ударов работают экстренные службы. Продолжается поисково-спасательная операция.

Напомним, в ночь на 3 ноября враг нанес комбинированный удар по одному из районов Харькова баллистикой и КАБами, попав в медучреждение. Уже известно о как минимум 62 пострадавших.

Кроме того, в ночь на 3 ноября россияне ударили дронами по Запорожью и одному из городов Запорожской области, в результате чего пострадали как минимум трое мирных жителей.

Как известно, накануне президент Владимир Зеленский сообщал, что разведка фиксирует подготовку российских войск к новому массированному удару по территории Украины.

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