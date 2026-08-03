Налоговая будет автоматически видеть каждое пересечение границы

Государственная налоговая служба сможет в атоматическом режиме получать информацию о пересечении государственной границы. Соответствующий договор был подписан между ГНС и Государственной пограничной службой.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

12 мая 2026, 17:32 Около 10% украинцев планируют уехать при малейшей возможности: что их объединяет Почти 10 процентов украинцев планируют покинуть страну при первой же возможности. В целом на миграцию настроены 16 процентов респондентов. Однако, несмотря на длительную войну, 69 процентов украинцев демонстрируют высокую укорененность и намерение оставаться.

Раньше, чтобы получить информацию о выезде или въезде человека, налоговики присылали официальное письмо, а пограничники вручную готовили ответ. Теперь запрос будет формироваться в электронной системе, а необходимые данные будут поступать автоматически через несколько секунд.

Система не вводит дополнительные проверки, не влияет на правила пересечения границы и не дает налоговой новых полномочий.

Вместе с тем, она поможет быстрее находить схемы уклонения от уплаты налогов, фиктивные экспортно-импортные операции и определять, где человек является налоговым резидентом. В частности, информацию о пересечении границы будут использовать, чтобы проверять, находилось ли лицо в Украине более 183 дней в году.

«Каждый запрос точечный и формируется исключительно в отношении одного лица или одного транспортного средства при наличии четкого правового основания», – резюмировали в Кабмине.

Напомним, в мае ГПСУ запустила онлайн-сервис, с помощью которого граждане могут самостоятельно проверить наличие ограничений на выезд за пределы Украины.

Также сообщалось, что ранее Кабмин снял ограничения на пересечение границы для всех без исключения женщин. Государственные служащие получили право на выезд, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах.

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