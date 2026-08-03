Оккупанты ударили по заправке под Кривым Рогом, среди погибших есть ребенок

Российская оккупационная армия в понедельник, 3 августа, атаковала одну из автозаправок Криворожского района, в результате удара пострадали по меньшей мере шестеро гражданских и погибли три человека, среди них – ребенок.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Согласно его словам, враг атаковал Широковскую общину Криворожского района. На месте попадания возник пожар, повреждены АЗС и автомобили.

По обновленной информации местных властей, еще шестеро человек получили ранения в результате удара. При этом погиб 8-летний ребенок.

«Три человека, к сожалению, погибли. Среди них 8-летний мальчик. Пожар, возникший из-за удара, спасатели укротили», – написал руководитель области.

Как отмечается, все раненые были госпитализированы, в частности, 49-летний мужчина находится в тяжелом состоянии. Также в больницу доставили мужчин 53, 46, 20 лет и женщин 51 и 60 лет в состоянии средней тяжести.

В то же время, глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что, кроме 8-летнего ребенка, на автозаправке погибли также 41-летний мужчина и 40-летняя женщина.

Как известно, в Запорожье во время российской атаки 3 августа дрон попал по одной из местных АЗС, в результате чего пострадали три человека.

Напомним, в Одесской области в результате атаки российской оккупационной армии количество пострадавших возросло до 10 человек. Среди травмированных есть тяжелораненый.

Также сегодня российские оккупационные войска атаковали саперов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, проводивших разминирование в Запорожском районе.

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