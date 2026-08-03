В Минобороны объяснили, будет ли сохраняться отсрочка во время ее переоформления

Военнообязанные украинцы с отсрочкой от призыва смогут при необходимости переоформить ее, не теряя в этот период действие предыдущей. Соответствующие изменения принял кабинет министров.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Телеграм-канале.

В ведомстве объяснили, что подача заявления теперь не будет прекращать действие действующей отсрочки, поэтому человека гарантированно не мобилизуют в процессе оформления документов.

«Подать заявление на переоформление отсрочки можно, если возникло другое основание из перечня, определенного статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», – говорится в заявлении ведомства.

2 августа 2026, 14:26 Отсрочка от мобилизации в 2026 году: кто имеет право и как оформить Отсрочка от мобилизации является временным освобождением от призыва, которое предоставляется только в случаях, предусмотренных законом. В Силах обороны объяснили основные основания, перечень документов и порядок ее оформления в 2026 году.

Это, как пояснили в Минобороны, касается случаев, когда у военнообязанного есть, к примеру, отсрочка по учебе, но появилось другое законное основание: рождение третьего ребенка, уход за родственником и т. д. Тогда, пока будут рассматривать новое заявление, старая отсрочка продолжает действовать. То есть в этот период человека не мобилизуют.

«Если новое основание подтвердят, старая отсрочка прекратится только после внесения новой в реестр «Оберіг». Если откажут, старая продолжит действовать до окончания своего срока», – говорится в сообщении.

Принятые изменения также предусматривают:

возможность подачи заявления о предоставлении или переоформлении отсрочки через ЦНАП с использованием средств Портала Дія;

автоматическую проверку факта нахождения человека на воинском учете, наличия или отсутствия отсрочки;

прекращение формирования заявления, если человек не состоит на воинском учете или уже имеет действующую отсрочку, за исключением случаев переоформления или когда до завершения срока действия отсрочки осталось менее 30 дней;

рассмотрение заявления комиссией в течение 7 рабочих дней с даты регистрации, а в случае необходимости направления запросов в государственные органы – не более 15 рабочих дней;

ненаправление заявителей на медицинский осмотр ВВК, пока комиссия не примет решение;

быстрое внесение данных в реестр «Оберіг» в течение 1 календарного дня в случае положительного решения о предоставлении или переоформлении отсрочки.

«Благодаря изменениям процедура предоставления и переоформления отсрочки становится более цифровой, прозрачной и предсказуемой для военнообязанных», – добавили в министерстве.

Ранее в Министерстве обороны Украины перечислили случаи, при которых отсрочка от мобилизации для военнообязанных в «Резерв+» будет продлеваться автоматически. Всего таких – 22 случая.

Также в Украине обновили алгоритм проверки данных для автоматического продления отсрочки от мобилизации родителям, воспитывающим детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Теперь система учитывает данные последнего выданного свидетельства о рождении ребенка.

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