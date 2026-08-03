Сотрудникам российского Wildberries запретили пользоваться смартфонами – СМИ

Российский маркетплейс Wildberries запретил работникам складов пользоваться смартфонами во время работы, разрешив только кнопочные телефоны без камер.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на внутреннее сообщение от компании.
В документе отмечается, что работникам разрешено пользоваться только кнопочными мобильными телефонами без камер. В компании заявили, что это необходимо для того, чтобы оставаться на связи с близкими.
Причиной запрета назвали риски, связанные со съемкой во время воздушной тревоги. В Wildberries утверждают, что фото– и видеосъемка в этот период «может угрожать безопасности, раскрыть позиции сил противовоздушной обороны (ПВО), нарушить требования российского законодательства и привести к административной или уголовной ответственности».
По данным Forbes, за несколько недель ВСУ повредили от 17% до 22% всей логистической инфраструктуры маркетплейса. По оценкам аналитиков, восстановление разрушенных объектов может стоить от 62,5 до 80,8 млрд рублей. Больше всего из-за этих потерь пострадали продавцы, которые работают с платформой, а их убытки оценивают в 215–280 млрд рублей.
Напомним, ранее СМИ писали о том, что в июле украинские беспилотники повредили или уничтожили восемь комплексов российского маркетплейса Wildberries. Это составляет более 15% всех складских площадей компании, которые оцениваются в 5,6 млн квадратных метров.
Как известно, ранее российский маркетплейс Wildberries после серии украинских ударов по своим складам удалил тег «Все для СВО». При этом товары военного назначения не исчезли из продажи – их разместили в других категориях.
Также сообщалось, что Украина обновила перечень приоритетных целей для дальнобойных ударов по территории россии. По словам президента Владимира Зеленского, новые задачи определили с учетом их реального влияния на способность страны-агрессора продолжать войну.
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