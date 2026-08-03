Сотрудникам российского Wildberries запретили пользоваться смартфонами – СМИ

Российский маркетплейс Wildberries запретил работникам складов пользоваться смартфонами во время работы, разрешив только кнопочные телефоны без камер.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на внутреннее сообщение от компании.

29 июля 2026, 20:11 Удары беспилотников вывели из строя более 15% складов Wildberries – СМИ В июле дроны повредили или уничтожили восемь комплексов российского маркетплейса Wildberries. Это составляет более 15% всех площадей компании.

В документе отмечается, что работникам разрешено пользоваться только кнопочными мобильными телефонами без камер. В компании заявили, что это необходимо для того, чтобы оставаться на связи с близкими.

Причиной запрета назвали риски, связанные со съемкой во время воздушной тревоги. В Wildberries утверждают, что фото– и видеосъемка в этот период «может угрожать безопасности, раскрыть позиции сил противовоздушной обороны (ПВО), нарушить требования российского законодательства и привести к административной или уголовной ответственности».

По данным Forbes, за несколько недель ВСУ повредили от 17% до 22% всей логистической инфраструктуры маркетплейса. По оценкам аналитиков, восстановление разрушенных объектов может стоить от 62,5 до 80,8 млрд рублей. Больше всего из-за этих потерь пострадали продавцы, которые работают с платформой, а их убытки оценивают в 215–280 млрд рублей.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что в июле украинские беспилотники повредили или уничтожили восемь комплексов российского маркетплейса Wildberries. Это составляет более 15% всех складских площадей компании, которые оцениваются в 5,6 млн квадратных метров.

Как известно, ранее российский маркетплейс Wildberries после серии украинских ударов по своим складам удалил тег «Все для СВО». При этом товары военного назначения не исчезли из продажи – их разместили в других категориях.

Также сообщалось, что Украина обновила перечень приоритетных целей для дальнобойных ударов по территории россии. По словам президента Владимира Зеленского, новые задачи определили с учетом их реального влияния на способность страны-агрессора продолжать войну.

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