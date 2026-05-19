ГПСУ запустила сервис, где можно проверить ограничения на выезд за границу

Государственная пограничная служба Украины запустила новый онлайн-сервис «Личный кабинет», с помощью которого граждане могут самостоятельно проверить наличие ограничений на выезд за пределы Украины.

Об этом сообщила прес-служба ГПСУ.

12 мая 2026, 17:32 Около 10% украинцев планируют уехать при малейшей возможности: что их объединяет Почти 10 процентов украинцев планируют покинуть страну при первой же возможности. В целом на миграцию настроены 16 процентов респондентов. Однако, несмотря на длительную войну, 69 процентов украинцев демонстрируют высокую укорененность и намерение оставаться.

Там рассказали, что сервис позволяет в режиме реального времени получить информацию о запретах, наложенных судом или органами исполнительной службы. Речь идет, в частности, об ограничениях из-за неуплаты алиментов, штрафов или других долговых обязательств.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что новая система не отражает ограничения, связанные с военным положением. Такие случаи проверяются по отдельным процедурам при пересечении государственной границы.

Для пользования сервисом необходимо авторизироваться через «Дію», BankID или КЭП. После входа система автоматически сверяет пользовательские данные с базами ГПСУ и сразу показывает результат проверки – «Ограничений нет» или «Есть временное ограничение».

«Сервис работает 24/7 и доступен с любого устройства – смартфона, планшета или компьютера», – говорится в сообщении.

Напомним, 15 мая Кабинет министров разрешил выезд за границу абсолютно всем женщинам, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах.

Ранее в Офисе президента рассказали, рассматриваются ли вопросы снижения мобилизационного возраста и ограничения выезда мужчин 18-24 лет за границу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».